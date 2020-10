За четыре года Google продала немногим больше 18,7 млн смартфонов Pixel. За тот же период Samsung и Apple реализовали 1,7 млрд и 1,1 млрд соответственно

Google вчера вечером «отстрелялась» — компания представила смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G, ТВ-приставку Chromecast with Google TV, умную колонку Nest Audio и сделала еще ряд программных анонсов, уложившись в 30 минут эфирного времени. Аналитическая фирма IDC специально к презентации новинок Google подготовила порцию интересной статистики по продажам устройств компании. Аналитики IDC подсчитали, что за все время Google продала в общей сложности немногим больше 18,7 млн смартфонов Pixel и сейчас ее доля составляет меньше 1% рынка. Напомним, первое поколение Pixel и Pixel XL вышло в 2016 году.

