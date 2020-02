Journey To The Savage Planet: аттракцион «Космос»

По трейлерам и презентациям казалось, что Journey To The Savage Planet от Typhoon Studios – это симулятор выживания на враждебной планете на манер Subnautica. Ну или симулятор космического исследователя, что-то вроде lite-версии No Man’s Sky с одной планетой. На деле же Journey To The Savage Planet оказалась небольшой сатирической action/adventure с элементами платформера и метроидвании в фантастическом сеттинге, чем-то напоминающем недавнюю The Outer Worlds. В целом неплохо, но ничего более.

Journey To The Savage Planet Жанр action/adventure

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчики Typhoon Studios

Издатель 505 Games

Язык английский, русский

Сайты Epic Games Store

Канадская Typhoon Studios, ответственная за разработку Journey To The Savage Planet, была основана в 2017 г. выходцами из Ubisoft Montreal, Electronic Arts и WB Games Montreal. Среди создателей студии: Алекс Хатчинсон, креативный директор Assassin’s Creed III и Far Cry 4; Йассин Риахи, технический директор Batman Arkham Origins и HomeFront (нормального, первого, а не недоразумения Homefront: The Revolution) и Рейд Шнейдер, продюсер Army of Two, Battlefield Vietnam и Batman Begins. Люди проверенные, опытные. В 2017 г. Алекс Хатчинсон покинул Ubisoft и основал вместе с партнерами небольшую инди-команду, которая и занялась разработкой Journey To The Savage Planet, впрочем, у Typhoon Studios были более амбициозные планы, но об этом в самом конце статьи.

Давайте обратим внимание на саму игру. Итак, как в Subnautica и десятке других игр про незадачливых исследователей космоса, вы приходите в себя после неудачной посадки. Челнок разбит, топлива нет, да и планета, на которую вы попали, какая-то странная. Здесь есть загадочные руины, которые возвели определенно разумные существа, и масса милой, но порой агрессивной живности. Начальство требует от вас немедленно приступать к изучению планетоида, который, впрочем, больше похож на висящие в воздухе платформы-острова в духе планеты Пандоры из кэмероновского «Аватара». Что ж, выходим наружу и начинаем переворачивать камни, ведь нам предстоит, кроме всего прочего, найти материалы для ремонта корабля, что-то, способное заменить топливо, ну и да, решить загадку инопланетных руин и заодно спасти человечество, которые задыхается на вконец загаженной Земле и ищет новые пространства для сброса мусора.

Впрочем, не пугайтесь, Journey To The Savage Planet – это не симулятор выживания. Вам не придется искать пропитание, чтобы не умереть с голода, кислород для скафандра, чтобы не задохнуться, место где поспать или переждать метеоритный дождь. Весь крафтинг здесь – это лишь создание апгрейдов для вашего костюма, позволяющих попасть в новую область или найти те или иные секреты. Причем вас проведут по этим областям буквально за ручку. Уровни-платформы в игре не очень большие и исследовать их все не составляет никакого труда, а значит, вы очень быстро упретесь в препятствие и для того, чтобы пройти дальше, необходимо будет найти нужный материал или инопланетную святыню, где и будет спрятано вещество, позволяющее создать нужное улучшение.

Не допрыгиваете до нужной платформы – значит, необходимо собрать апгрейд для ранцевого двигателя. Встретили рельсы для быстрого перемещения между локациями – ищите апгрейд к кошке. Не можете донести едкое семя растения до груды янтаря, которую необходимо расплавить – ищите апгрейд, позволяющий стабилизировать кислоту. И т.д. Не настоящий космос, а какой-то аттракцион Луна-парка, с прыжковыми платформами, кошкой-хлыстом и набором инопланетной дряни вместо гранат.

Элементы метроидвании, без которых сегодня не обходится, кажется, ни одна инди-игра, заключаются в необходимости возвращаться на уже пройденные уровни по мере открытия новых улучшений скафандра. Там взорвать стенку и найти тайник с инопланетным плодом, повышающим ваши характеристики; там расплавить янтарь, чтобы подобрать редкий инопланетный сплав; там замкнуть электрические контакты двери, захлопывающейся при вашем приближении. Искать все секреты совсем не обязательно, как и сканировать всех животных и растения или выполнять научные эксперименты. Это опциональные задания, дающие лишь небольшие бонусы и питающие ваше эго. Да и научные эксперименты здесь – это скорее заготовки для Steam achievements, чем реальные исследования: подстрелить пять наземных существ, пока они находятся в воздухе, подброшенные вашим пинком; упасть с высоты 90 м и выжить благодаря реактивному ранцу; подорвать пять существ с помощью одной птицы-вожака и т.д. Цирк какой-то.

Да, к вопросу о пострелять. Большинство представителей местной флоры и фауны скорее забавные, чем агрессивные, но время от времени вам придется вступать в схватку с существами, в том числе и с боссами. И надо сказать, что стрельба – не самая сильная сторона Journey To The Savage Planet. Пистолет здесь плохонький, долго перезаряжающийся и какой-то игрушечный. Активные точки, в которые необходимо попасть, маленькие, находятся на концах отростков, щупалец, хвостов, которые постоянно двигаются. Выглядит все это скорее как искусственное усложнение в желании затянуть прохождение игры, чем как интересное геймплейное решение. В сражениях с боссами все еще хуже. Например, чтобы «завалить» гигантский цветок с хоботом и глазами, вам придется десять минут прыгать вокруг него по платформам, попеременно расстреливая сквозь узкие прорехи спрятанную под жесткой корой плоть. Развлечение на любителя, честно говоря.

Что же до прыжковых упражнений, у нас ведь все-таки платформер, то они умеренно сложные и в большинстве случаев проходятся с первого раза. Но превращение планеты в набор платформ, как в 3D-версии какого-то Super Mario Bros., выглядит откровенно нелепо.

А вот что авторам удалось, так это безумные животные и растения, населяющие неизвестную планету. Они действительно очень яркие и в большинстве случаев безумно смешные. Хотя в целом графика в Journey To The Savage Planet простовата и недалеко ушла от той же The Outer Worlds, которой она подражает, смотрится игра неплохо. Особенно учитывая ее пародийный настрой.

Да, ведь кроме всего прочего, Journey To The Savage Planet – это пародия. На фантастику 60-70-гг., на телевизионную рекламу того времени, на штампы, присущие большинству игр в фантастическом сеттинге. Наиболее смешные и вызывающие порой оторопь своим треш-контентом – видеосообщения, которые шлет вам глава ответственной за ваше межзвездное путешествие компании Kindred Aerospace и рекламные ролики, приходящие со спамом. Они пародируют телерекламу 60-70-гг. прошлого века и выглядят максимально отвратительно. Неплохие, хотя и ожидаемые, шутки можно найти в спам-письмах и в язвительных комментариях бортового компьютера. Да, уровень многие из шуток ниже плинтуса, но порой попадаются действительно неплохие.

В целом же, Journey To The Savage Planet — симпатичная небольшая action/adventure, которая может занять вас на несколько вечеров. Как много времени займет прохождение, зависит от вашего желания искать все секреты и коллекционные предметы. Но игра понравится вам только в том случае, если вы нормально относитесь к платформерам и метроидваниям. В противном случае лучше игнорировать этот проект.

В независимости от того, как будет продаваться Journey To The Savage Planet (есть подозрения, что средне), Алекс Хатчинсон и другие сотрудники Typhoon Studios уже выиграли. В декабре 2019 г., незадолго до выпуска игры, студию, под свой бренд Stadia, купила Google. Typhoon будет создавать AAA-контент для Stadia, игровым подразделением которой руководит… хорошая знакомая Хатчинсона по Ubisoft, Джейд Реймонд, бывший исполнительный продюсер Ubisoft Montreal и управляющий директор Ubisoft Toronto, а также основательница Electronic Arts Motive Studios. Тесен мир.