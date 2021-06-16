



Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. В материале ПК месяца (июнь 2021) мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

Для удобства, представленные в таблице позиции, являются активными ссылками на конкретные компоненты, категории или страницы с результатами поиска устройств c заданными критериями, которые размещены в каталоге hotline.ua.

Базовый игровой ПК

«ПК месяца» возвращается после затянувшегося весеннего локдауна, связанного с криптовалютной эпидемией, охватившей весь мир. Нет, с вирусом майнинга еще не удалось справиться, но карантинные послабления позволяют провести ревизию платформ и оценить возможные затраты, которые ожидают всех любителей поиграть на ПК. Даже в столь непростых условиях всегда остается возможность для рациональной оптимизации. Стартуем.

В базовой игровой системе на платформе Intel все еще остается Core i3-10100F (4/8; 3,6/4,3 ГГц). Несмотря на то, что это 4-ядерный 8-поточный чип, возможностей процессора зачастую достаточно для большинства игр. Однако после заметного повышения цены, потенциально привлекательнее здесь выглядит решение от AMD. При стоимости в $105–110 данной экономичной модели можно было простить многое, но при розничных $145 уже и спрос выше.

На рынке сейчас в большом количестве доступны Tray-версии Core i3-10100F, которые предлагаются без кулера и с годичной гарантией, вместо привычных трех. В таких модификациях есть практический смысл, когда они стоят дешевле розничных Box-вариантов. При равной же стоимости конечно предпочтительна классическая коробка со скромным охладителем, которым можно обойтись в первое время после сборки ПК.

На фоне ситуации с видеокартами отдельный интерес вызывают модификации процессоров с интегрированной графикой. В хорошие времена Core i3-10100 (4/8; 3,6/4,3 ГГц) стоил порядка $130 и вполне мог бы здорово выручить на время отсутствия дискретного адаптера, но сейчас любые чипы, которые могут выводить картинку на экран, имеют запредельную цену для своего класса. Это же касается и Core i3-10100, который в рознице предлагается за ~$220. Не в коня корм.

Относительно недавнее обновление десктопной платформы Intel, увы, не принесло ничего привлекательного для чипов начального уровня. «Новые» процессоры класса Core i3 и ниже остались на прежней архитектуре и по-прежнему относятся к семейству Comet Lake, получив лишь минимальную прибавку тактовых частот.

Обновленная модель с отключенной интегрированной графикой – Core i3-10105F (4/8; 3,7/4,4 ГГц) – пока так и не появилась в нашей рознице. В то же время полновесная модификация Core i3-10105 активно продается. Ну, как активно… Настолько, насколько это позволяет розничный ценник в $210. Обратим внимание, что этот чип стоит даже чуть дешевле Core i3-10100. Потому если все же решите, что это именно тот процессор, который вам нужен, то это хорошая возможность получить дополнительные 100 МГц и сэкономить $10. [сарказм]

Как и предполагалось, материнские платы на Intel H410/B460 официально не получили поддержку чипов Core 11-го поколения. Изначально еще были надежды на то, что возможно соответствующие прошивки появятся со временем, однако мнение Intel на этот счет однозначно. Соответствующее предупреждение есть даже на упаковочной коробке новых процессоров. В то же время платы на Intel Z490/H470/Q470 могут работать с Rocket Lake, но для начальных конфигураций эти модели мы не рассматриваем.

Какая же материнская плата в этом случае предпочтительнее для базовой игровой платформы на Intel? На наш взгляд, оптимальным вариантом в этом случае будут стартовые версии на основе Intel B560, которые сейчас предлагаются по цене от $100. И здесь поддержка чипов Core 11-го поколения является скорее бонусом на перспективу, а вот что в них привлекает значительно больше, так это возможность использовать скоростные комплекты оперативной памяти. Наконец-то Intel отказалась от навязанных ограничений в скорости работы ОЗУ на платах с чипсетами не Z-серии. По крайней мере, такая возможность появилась у моделей на Intel B560. При использовании чипов Rocket Lake такие платы также предложат работу основного слота PCI-E x16 и одного из разъемов M.2 со стандартом шины 4.0. Возможность работы со скоростными комплектами ОЗУ точно стоит некоторых дополнительных затрат, особенно с учетом того, что стоимость простых комплектов DDR4-2666 и DDR4-3200 или даже DDR4-3600 сейчас отличается не так сильно, а дополнительная пропускная способность памяти очень полезна в некоторых играх.

Если в первую очередь беспокоит поддержка Rocket Lake за минимальную цену, то это к моделям на Intel H510. Впрочем, это базовые устройства, которые по функциональности фактически не отличаются от плат на Intel H410. Номинально они поддерживают 6/8-ядерные чипы Core 11-го поколения, но все же это устройства с самыми примитивными схемами VRM без дополнительного охлаждения.

Модели на Intel H410/B460 теоретически все еще остаются в обойме возможных вариантов для базовых игровых систем, но это опция на случай максимальной экономии. Да, Rocket Lake с ними использовать не получится и нет поддержки PCI-E 4.0, но в любой момент можно будет заменить стартовый Core i3 на Core i5/i7/i9-10xxx, тем самым увеличив процессорную мощь. Самой же болезненной станет поддержка лишь штатных режимов работы ОЗУ. Из приятных опций здесь стоит отметить, что стоимость базовых платы на этих PCH практически вернулась к январской. В феврале цена таких моделей заметно повышалась (+$20), а три месяца спустя ценники вновь стартуют с ~$70.

Процессорная позиция на базовой платформе AMD все еще остается за Ryzen 5 1600 AF (6/12; 3,2/3,6 ГГц). Несмотря на некоторое повышение стоимости, этот 6-ядерный чип все еще предлагает оптимальное соотношение цена/производительность в своем классе. С учетом того, что на рынке после длительного перерыва вновь в продаже появились чипы Ryzen 5 1600 версии AE, обратим внимание, что для покупки предпочтительнее все же именно модификация AF. Последняя была представлена в 2019 году и фактически являет собой Ryzen 5 2600 (6/12; 3,4/3,9 ГГц) с минимально сниженными тактовыми частотами. Это чип семейства Pinnacle Ridge с 12-нанометровым кристаллом и архитектурой Zen+. В то время как базовые версии AE относятся к чипам первой волны Summit Ridge и используют 14-нанометровые кремниевые пластинки. Казалось бы, с выходом обновленных версий уже нет резона держать на рынке решения на базе Zen первого поколения, но дефицит в индустрии производства электроники меняет логику многих сегментов.

При небольшом отличии в рабочих частотах Ryzen 5 2600 стоит на $30 дороже Ryzen 5 1600 AF – $170. А с учетом того, что кроме частотной формулы эти чипы ничем не отличаются, то и нет большого резона переплачивать. Лучше эти деньги потратить на более эффективную систему охлаждения, потому как комплектный кулер Wraith Stealth имеет совсем простую конструкцию и соответствующую эффективность.

Из-за печальной ситуации на рынке дискретной графики, в десятку наиболее популярных процессоров вошел Athlon 3000G (2/4; 3,5 ГГц). Этот двухъядерный CPU конечно абсолютно непригоден для игровой системы, но интегрированная графика открывает ему дорогу в офисные системы. Судя по спросу, потенциальных владельцев таких системы не отпугивает даже вдвое возросшая стоимость чипа – с $60 до $120. Для «печатных машинок» производительности процессора вполне достаточно, а наличие интегрированной графики в нынешнее время – важный аргумент.

Компания AMD также не торопится предлагать привлекательные новинки в начальном сегменте CPU. В условиях дефицита производственных мощностей, нет резона распыляться, расширяя вниз линейку новых чипов. С точки зрения бизнеса конечно эффективнее сконцентрироваться на процессорах среднего и старшего класса, которые обеспечивают большую доходность.

Как это не удивительно, но материнские платы на AMD B450 за последние несколько месяцев даже немного подешевели. Самые простые модификации предлагаются за $55. Нет, это не рекомендация, а скорее приятное удивление тому, что за эти деньги уже можно купить основу для ПК. Хотя мы все же рекомендуем смотреть в сторону чуть более оснащенных версий, со схемами VRM получше и охлаждением силовых элементов. Отсутствие PCI-E 4.0 вы наверняка переживете, а если размышлять о перспективах, то чипы Ryzen 5xxx этими моделями поддерживаются.

Выбор и покупка видеокарты даже для игровой системы начального уровня сейчас приносит лишь боль и страдания. Информация от производителей видеокарт об увеличении объемов выпуска GeForce GT 1030 и возобновлении поставок GeForce GT 730 не дают никаких поводов для оптимизма. Нехитрым способом переждать нелегкие графические времена все еще остается GeForce GTX 1650 4 ГБ. Да скромно, да без всякого вкуса и удовольствия, и да, примерно за $350. Более интересная GeForce GTX 1650 SUPER стоит уже $450, а за GeForce GTX 1660 6 ГБ все $650.

На фоне стоимости видеокарт, наши попытки сэкономить на покупке других компонентов $10, $20, $30 выглядят этакой «игрой в бирюльки», но все же надеемся на то, что эта ситуация временная.

Оптимальный игровой ПК

Оптимальную конфигурацию на базе Intel мы переводим на рельсы чипов Rocket Lake, используя для этих целей младшую 6-ядерную модель Core i5-11400 (6/12; 2,6/4,4 ГГц). К сожалению, несмотря на то, что с момента официального старта продаж новых CPU прошло уже три месяца, модификация Core i5-11400F без интегрированной графики была доступна на нашем рынке ситуативно и в очень ограниченном количестве. А вот версия с активным видеоядром стоит в рознице дороже, чем хотелось бы – $250. Тем не менее, мы все же решили усилить процессорную позицию в данной категории, хотя замена этой позиции – вопрос не первостепенной важности.

Тот же Core i5-10400F за $200 хотя в целом и будет несколько слабее новинки из-за меньшей производительности на такт (IPC), в играх отличие окажется на уровне 10%, а уравнивающим ограничителем скорее окажется используемая для этой категории видеокарта.

Если ощущаете прилив оверклокерского энтузиазма, стоит внимательнее посмотреть в сторону Core i5-10600KF (6/12; 4,1/4,8 ГГц). Версии чипов предыдущего поколения с разблокированным множителем в последнее время заметно просели в цене. Хорошенько поизучав предложения в соответствующем разделе hotline.ua, можно обзавестись подобным CPU по очень привлекательной цене ($210–220). Однако для разгона процессора понадобится материнская плата на Z-чипсете (Intel Z490/Z590), а это уже как минимум $180–200, плюс затраты на систему охлаждения. Впрочем, даже если вы не планируете разгонять CPU и решили остаться на Comet Lake, выбор Core i5-10600KF не лишен смысла. Дополнительные 300–400 МГц за $10–20 – это хорошая сделка.

Если ручной форсаж не интересует, то вне зависимости от поколения процессоров для платформы рекомендуем выбирать материнскую плату на Intel B560. Модели на основе этого чипсета позволяют разгонять память, а некоторые также дают возможность без ограничений по времени использовать процессоры с увеличенным пределом мощности (PL2), который зачастую активируется лишь на первые 30–60 секунд многопоточной нагрузки. Это хороший способ ускорить чипы с заблокированным процессорным множителем. В состоянии PL2 процессор CPU поддерживает значительно более высокие тактовые частоты. Например, во время наших недавних экспериментов оказалось, что Core i5-11400F даже под высокой многопоточной нагрузкой может держать рабочую частоту на уровне 4200 МГц. Но для такого режима обязательна эффективная система охлаждения CPU и материнская плата, способная выдерживать повышение энергопотребление чипа до ~140 Вт. Но основная плюшка устройств на Intel B560, это, конечно же, разгон памяти. В этом классе изначально можно ориентироваться на DDR4-3600, а там уже смотреть по ситуации – понижать тайминги или форсить по максимуму рабочую частоту.

Модернизация процессора в оптимальной связке на AMD также уже назрел, но объективно подходящего сбалансированного решения производитель пока не предлагает. Здесь отлично бы смотрелся условный Ryzen 5 5600 за ~$230–250. Модель Ryzen 5 5600X за $320 все же дороговата для этой категории. Возможно на эту роль сможет претендовать анонсированный во время Computex 2021 гибридный чип Ryzen 5 5600G (6/12; 3,9/4,4 ГГц), который появится в продаже 5 августа с рекомендованной ценой $259. Однако это все же скорее решение для тех, кто готов довольствоваться интегрированной графикой Vega, да и объем кеш-памяти третьего уровня у модели с монолитным кристаллом уменьшен до 16 МБ. Потому для игровой системы все оптимальным был бы вариант с 32 МБ L3, как у нынешних «больших» CPU.

Для оптимальной платформы все еще приемлемым остается вариант с Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц). По совокупности характеристик и стоимости в $220 это рациональный компромисс для игровой платформы среднего класс. Более того, при желании сэкономить и намерении изначально использовать альтернативную систему охлаждения, можно рассмотреть покупку Tray-версии Ryzen 5 3600 за ~$185. Неудивительно, что с таким ценником именно эта версия CPU оказалась в топе популярности процессоров на hotline.ua.

С материнскими платами здесь все так же просто. Модель на AMD B550 за $100+ станет хорошей основой для игровой системы среднего уровня с возможностью апгрейда на Ryzen 5xxx. На всякий случай напомним, что платы на базе AMD B550 не поддерживают процессоры Ryzen первого и второго поколений, но если у вас на старте уже Ryzen 5 3xxx, но это вопрос не должен беспокоить.

Что касается оперативной памяти, то во всех случаях рекомендуем использовать двухканальный комплект DDR4-3600 объемом 16 ГБ. Наконец-то платформу Intel в среднем классе не сдерживают штатные режимы работы с ОЗУ на платах с чипсетами не Z-серии. Набор с парой модулей необходимой емкости обойдется в $100–110. Чуть дороже, чем ожидаешь, но траты посильные.

То же хотелось бы сказать и о выборе видеокарты, но, увы. Рассматривая текущие предложения, по совокупности параметров останавливаемся на GeForce RTX 2060 6 ГБ, которые сейчас предлагаются за ~$700. Во время участившихся анонсов проектов с поддержкой трассировки лучей или оптимизаций под DLSS, точно не хочется оставлять оптимальные игровые платформы без возможности использовать эти технологии.

С гораздо большим удовольствием мы использовали бы для этой категории систем видеокарты GeForce RTX 3060 12 ГБ, которые обеспечили бы +20% к производительности и большую свободу в настройках качества. А если еще и вспомнить рекомендованную цену этой модели в $329… Но, нынешние розничные ценники в $1000+ вносят свои коррективы.

Впрочем, возможно ситуация здесь все же вскоре изменится. Судя по всему, NVIDIA снижает объемы поставок чипов для изготовления GeForce RXT 2060 с тем, чтобы увеличить предложение решений на базе GPU с архитектурой Ampere. В этом случае остается надеяться на то, что стоимость последних будет снижаться, а не наоборот – повысится цена базовой модели GeForce RTX предыдущего поколения.

Если говорить о текущих альтернативах, то GeForce GTX 1660 6 ГБ стоит лишь немногим дешевле – $630–650, а потому точно является менее привлекательным вариантом. Производительность примерно на треть ниже, к тому же нет аппаратных RT-ядер и тензорных блоков. GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ с памятью GDDR6 стоят порядка $700, что в игровом контексте абсурдно само по себе, но стоимость видеокарт сейчас определяют исключительно их возможности в майнинге криптовалют.

С игрой на повышение здесь тоже не очень – GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ почти нет в продаже, а остатки предлагаются за ~$1000.

Если упоминать о решениях на AMD, то они фактически в полном составе ушли на передовую криптовалютного фронта. Например, сейчас сложно себе представить, зачем в игровой платформе может понадобиться видеокарта Radeon RX 5600 XT 6 ГБ за эквивалент тех же $1000. Даже Radeon RX 5500 XT 8 ГБ предлагаются за абсурдные для них $650–700, при том что эта модель примерно на 50% уступит в игровой производительности GeForce RTX 2060. Мы далеки от мысли оправдывать баснословную стоимость и оправданность покупки последней, но в нынешней ситуации эта модель выглядит как «наименьшее зло» в эти непростые времена для любителей поиграть на ПК.

Инициативы разработчиков по выпуску видеокарты с ограниченными возможностями майнинга (LHR, Lite Hash Rate) наверняка глобально не решат вопрос с доступностью и ценой графических адаптеров. Остается уповать лишь на общественное порицание, бесконечное повышение сроков окупаемости и твиты Илона Маска.

Прогрессивный игровой ПК

Для прогрессивной конфигурации на Intel можно рассмотреть сразу два варианта – Core i7-11700K/KF или Core i7-10700K/KF. Новые модели семейства Rocket Lake предлагаются в рознице по цене порядка $450. Это хорошие 8-ядерные чипы с архитектурой Cypress Cove, которые действительно получили увеличенный IPC, а соответственно и прирост производительности в прикладных задачах. В играх повышение fps также имеет место, но оно заметно скромнее, а потому чипы Comet Lake все еще остаются в фокусе. Более того, учитывая очень серьезную уценку, Core i7-10700K/KF сейчас можно приобрести всего за ~$300. И это очень убедительный аргумент, когда речь идет об игровой системе.

Если система используется для ресурсоемких прикладных задач – выбор Core i7-11700K/KF будет оправдан, если же в приоритете игры, то Core i7-10700K может оказаться значительно более доступной альтернативой, позволяющей перенаправить ~$150 на покупку видеокарты. На этот раз мы именно так и поступим. Вам же предлагаем ознакомиться с обзором Core i7-11700K, который возможно поможет определиться с выбором.

Вне зависимости от используемого процессора, для топовой игровой платформы стоит использовать материнскую плату на базе Intel Z590. Здесь и возможность разгонять CPU, и повышать рабочие частоты памяти. Однако стоит учитывать, что наиболее скоростные накопители PCI-E 4.0 можно будет использовать только с процессорами семейства Rocket Lake. Для игр это не столь важно, но если это принципиальный момент, то вариант экономии с Core i7-10700K можно сразу отбросить – придется раскошеливаться на покупку Core i7-11700K. В этом случае внимательнее стоит отнестись и к выбору системы охлаждения. Энергопотребление топовых Rocket Lake под нагрузкой заметно выше, чем у предшественников. Хотя более крупный кристалл и облегчает процесс отвода тепла, но в любом случае понадобится очень эффективная СО даже для штатного режима работы процессора.

Выбирая процессор от AMD также можно идти рациональным путем или «на все деньги». В первом случае можно довольствоваться слегка подешевевшим за последние месяцы Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц), который точно не подведет в играх. Если же кроме игр, процессорная мощь нужная для ресурсоемких многопоточных задач, которые нельзя переложить на плечи видеокарты, стоит смотреть в сторону Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц) за ~$480. Здесь также напрашивается более доступный 8-ядерный вариант, но Ryzen 7 5800 (8/16; 3,0/4,7 ГГц; 32 МБ L3) по-прежнему предлагается только для производителей готовых систем и, увы, до сих пор даже в OEM-комплектации не достиг наших берегов, хотя был представлен еще в начале нынешнего года.

В начале августа вместе с 6-ядерным гибридным чипом в ассортименте производителя также появится и Ryzen 7 5700G с рекомендуемым ценником в $359. О реальных возможностях этого процессора будем говорить уже по факту, но, конечно, 16 МБ L3 вызывают вопросы в плане его актуальности для топовой игровой системы.

Объем кеш-памяти важен для игр, что AMD продемонстрировали на Computex 2021, анонсировав концепт процессоров с многослойной компоновкой 3D V-Cache. В данном случае дополнительный слой кеша соединяется с кристаллами CCD сквозными проводниками TSV (Through-silicon Via) с высокой пропускной способностью. AMD планирует активно использовать технологию для серверных процессоров, но также 3D V-Cache найдет применение в десктопных решениях. В частности для чипа с парой CCD на подложке таким способом можно увеличить общий объем L3 до 192 МБ. На мероприятии AMD демонстрировались результаты прототипа 12-ядерного процессора в сравнении с таковыми для Ryzen 9 5900X. При прочих равных версия с 3D V-Cache демонстрировала в среднем на 15% большую производительность в играх. Очевидно именно многослойная компоновка кеш-памяти в нынешнем году станет основным аргументом в конкуренции с грядущими чипами Intel Alder Lake-S.

Что касается материнской платы для нынешней платформы AMD, то вполне можно остановиться на одной из хорошо оснащенных моделей на AMD B550. В плане функциональности к ним мало вопросов. Модели на AMD X570 мы ранее неохотно рекомендовали из-за несколько повышенного энергопотребления и необходимости использовать для чипсета активное охлаждение. Вскоре здесь ситуация должна измениться. Разработчик предложил более экономичную ревизию чипсета, а производители плат уже на прошедшей Computex анонсировали новые модели на AMD X570S без дополнительных вентиляторов. На розничные прилавки новинки должны попасть уже в третьем квартале нынешнего года.

Выбор видеокарты для прогрессивной игровой платформы вызывает еще больше негодования и неприятия абсурдности сложившейся ситуации на рынке дискретной графики. Для ПК такого класса априори нужен мощный графический адаптер, который позволит комфортно себя чувствовать в самых тяжелых проектах, иначе в такой системе попросту нет смысла. Определенным компромиссом в данном случае может стать GeForce RTX 3070 8 ГБ, хотя нынешний ценник одной лишь видеокарты в ~$1800 сравним с общей стоимостью прогрессивной игровой системы полугодичной давности.

Недавно компания NVIDIA представила усиленные «титановые» версии старших видеокарт – GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ и GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ. Первая получила чуть больше вычислительных блоков и память GDDR6X, улучшив показатели в 4К, а вторая по игровой производительности практически не уступает ультимативной GeForce RXT 3090 24 ГБ. Рекомендованные для американского рынка $599 для GeForce RTX 3070 Ti и $1199 для GeForce RTX 3080 Ti выглядят ориентиром, который нужно умножить на три, чтобы получить фактическую стоимость в рознице. Кстати, появившиеся в продаже GeForce RTX 3070 Ti в нашем случае вполне могут заменить RTX 3070. При схожей цене все же титановая версия предлагает болше fps.

В качестве альтернативы (ура, она здесь есть!) можно также рассмотреть Radeon RX 6800 16 ГБ, которая предлагает близкую производительность по схожей цене – ~$1700. Конкуренция, которую мы заслужили. C просчетом трассировки лучей у решения AMD дела поскромнее, чем у оппонентов, а вот недавно представленная технология масштабирования FidelityFX Super Resolution возможно сможет помочь получить прирост производительности в играх с высоким разрешением. Она же должна работать и на устройствах чипами NVIDIA, но вскоре мы узнаем о том, какой будет практическая реализация.

Если вы добрались до финальной части текста, а финальная сумма в графе «итого» выглядит пугающей и неподъемной, но играть все равно охота, всегда есть возможность рассмотреть альтернативные варианты. За последнее время у нас на тестах побывало несколько игровых ноутбуков (один, два, три, четыре, пять), в том числе и с новыми CPU и дискретной графикой GeForce RTX 3xxx. По всей видимости, майнинг на ноутбуках в промышленном масштабе оказался делом затратным и плохо поддающимся автоматизации, потому стоимость таких устройств хотя и не назовешь низкой, но хотя бы щадящей на фоне полных десктопных комплектов.

Ни на что не намекаем, но считаем уместным также оставить ссылки на обзоры консолей PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. ПК все остается шикарной платформой для игр самых различных жанров, но на фоне дефицита и бесконечно высоких цен на видеокарты, сейчас не самые лучшие времена для сборки или апгрейда игровых систем. Надеемся, что вскоре ситуация с доступностью ключевых компонентов улучшится, а у нас будет больше поводов для оптимистичных новостей.