Выбор редакции 2020: лучшие автомобили года по обзорам ITC.ua





Непростой 2020 год заставил делать что-то новое: новые контакты, новые темы статей, новые направления работы. Вот и сейчас: запуск данного рейтинга имелся в планах, но где-то там, в отдаленной перспективе. Однако его запуск «здесь и сейчас», помимо прочего, был вызван отсутствием промежуточных заездов акции «Автомобиль года в Украине», когда можно было оглядеть все интересные автомобили одним взглядом. Будьте уверены – определение и награждение лучших автомобилей в Украине состоится, о чем я обязательно расскажу. Но это все произойдет весной 2021 года. А ведь хочется подвести итоги 2020-го уже сейчас.

Поэтому осмелюсь ввести свой личный рейтинг – по знаковым автомобилям и событиям, которые освещал в различных материалах на ITC.ua в 2020 году. Рейтинг составлен в «сквозном варианте», т.е. один автомобиль может быть участником нескольких зачетов. Деление по классам и номинациям также может меняться в будущем. Но в текущий момент составлено так, чтобы отразить все интересные автомобили, тенденции, события, которые запомнились в 2020-м году. В данном случае важен не только победитель в зачете, но и основные номинанты. Почему? Постараюсь пояснить отдельно в каждом блоке. Итак…

Номинанты в зачете: все автомобили/электромобили, которые встречались в обзорах за 2020 год. Хотя идеологически и концептуально ближе всего к Audi e-tron расположены такие важные электромобили-новинки 2020 года в Украине, как Mercedes-Benz EQC и Tesla Model Y.

Все ценности Audi – но теперь в формате электромобиля. Кажется, простая фраза. Но насколько сложно ее воплотить в реальность. Нужно обеспечить должный уровень простора салона, ездового комфорта, качества отделки. Нужно достичь хорошей динамики и понятной управляемости. Нужно создать несколько преимуществ, которыми данная модель будет превосходить остальные. И затем нужно все это еще умудриться удержать в рамках адекватной цены. Что ж, компания Audi глобально в мире и импортер в Украине справились с поставленной задачей. Пожелать можно лишь дальнейшего расширения модельной гаммы (что уже происходит). Ну и запас хода больше – для электрокара он никогда не лишний.

Лучший компактный автомобиль – Opel Corsa

Номинанты в зачете: FIAT 500, Suzuki Ignis, Renault Sandero.

Выше указана тройка автомобилей-претендентов на победу в данном зачете: разный тип кузова, разный дизайн, разные бренды – но примерно схожая мощность, цена, идеология «автомобиля для города». Но ни один из этой тройки автомобилей не подарит вам столько удовольствия от ежедневных поездок, сколько подарит Opel Corsa: компактный, но уже очень «взрослый» автомобиль – при этом совсем не скучный. Нечто подобное когда-то написал о модели Volkswagen Polo: великолепные «европейцы» для ежедневных поездок – без ощущения «бюджетности», но с идеально выверенным балансом всех ключевых качеств.

Номинанты в зачете: Audi S6, Porsche Panamera.

Номинально – каждый из вышеприведенных претендентов больше достоин победы, нежели седан Lexus: больше мощности, больше динамики, больше технологий. Но также и больше денег. Подбирая вариант крупного солидного «бизнес»-седана со спортивной ноткой для «себя любимого» и проходя вверх по ценовой лестнице, кто-то обязательно остановится и обратит внимание на этот Lexus. А после тест-драйва его и купит. Потому, что «песня» атмосферного V6 и традиционный «автомат», комфортная подвеска и комплектация по принципу «все включено», даже реальные кнопки и настоящий двойной выхлоп – все это обретает особую ценность в современном мире. Особенно, когда упаковано в вызывающе-красный кузов с таким же вызывающим красным салоном. Why not…?

Лучший компактный кроссовер – Peugeot 2008

Номинанты в зачете: Mazda CX-30, Toyota C-HR, Volkswagen T-Roc, Nissan Juke.

Ответ на вопрос «кто победитель» был найден в отдельном материале: две главные новинки 2020 года в классе – Peugeot 2008 и Mazda CX-30 – сегодня являются претендентами на лидера класса. Мощную оппозицию им могут составить уже известные модели Toyota C-HR и Volkswagen T-Roc. В данном случае, победа Peugeot 2008 объясняется просто: самая широкая гамма версий/моторов и самая низкая цена на сравнимые комплектации. Да просто ниже «цена входа» для потенциального покупателя. Лишь Nissan Juke мог спутать карты. Но его в Украине мы так и не увидели даже под конец 2020 года. Ждем в 2021-м!

Лучший компактный премиальный кроссовер – MINI Coutryman JCW

Номинанты в зачете: Audi Q3 Sportback, Volvo XC40 Recharge, Peugeot 3008 Hybrid4

Думаете, поддался на магию MINI? Нет. К примеру, как я в прошлом не понимал автомобиль MINI Cooper S – так и сейчас его не понимаю. Однако MINI Countryman JCW – это совершенно другое: удивительно универсальный автомобиль, который соединил в себе три совершенно разные стихии – стиль, практичность, динамика. Если гибриды Volvo XC40 и Peugeot 3008 заставят вас искать зарядку и считать расход топлива, если Audi Q3 заставит считать цену каждой опции, то MINI Countryman JCW заставит искренне улыбаться. Пусть даже при этом он стоит дороже Audi Q3 и расходует топлива в разы больше, чем Volvo или Peugeot.

Номинанты в зачете: Lexus RX, Mazda CX-9, Infiniti QX60, Toyota Highlander

Да-да, здесь в одном списке представлены 5- и 7-местные автомобили. Но все равно: размеры, тип кузова и привода, диапазон мощности и цен, перечень оснащения – все это примерно схоже. И если вам не нужен 7-местный салон, то лучше отдайте деньги за «класс» автомобиля: в таком случае Volkswagen Touareg и Lexus RX являются двумя достойными вариантами. Победа Volkswagen обусловлена мощным мотором, техническим превосходством ходовой части, а также выгодой пакетных версий. А если вам непременно нужен максимально большой 7-местный автомобиль, то обратите внимание на модель Mazda CX-9: едет почти по легковому, да и оснащена отлично. Хотя любой кроссовер – Mazda, Infiniti, Toyota – достоин друг друга.

Главное событие в автомобильном мире Украины – Mazda MX-5

Номинанты в зачете: Ford Focus ST-Line, Honda HR-V Sport, Renault Arkana, Mercedes-Benz GLB

Появление таких интересных автомобилей (особенно в такой непростой год), как Ford Focus ST-Line или Honda HR-V Sport – это достижение. Примерно с таких «вау»-моделей начинаются мечты и увлечения мальчиков, их путь к будущим автомобилистам. Запуск купе-кроссовера Renault Arkana стал провокационным. Можно по разному относиться к данной модели, но факт: в том объеме «шумихи» потерялась любая другая информация на автомобильном рынке Украины. Даже старт продаж нового поколения очень известной модели.

А вот еще один дебют: Mercedes-Benz GLB. Новая реальность 2020 года потребовала новых методов работы – и команда Mercedes-Benz в Украине их придумала. Запуск модели GLB проходил в режиме «он-лайн» с видео-презентацией. Но не обычного рекламного ролика, а полноценного видео, отснятого здесь, в Украине. Что в этом особенного? То, что подобный формат потом взяли за основу многие автомобильные компании на глобальном уровне, включая и Mercedes-Benz (платформа Meet Mercedes DIGITAL). Но ключевое слово «потом». Да, идея цифровой платформы и презентаций «он-лайн» уже витала в воздухе. Но украинский вариант появился раньше, чем глобальный мировой. На самом деле это великое достижение, перебить которое может лишь еще одно украинско-глобальное достижение – запуск Mazda MX-5. С этой моделью автолюбители Украины не только получили еще один красивый спорткар, но даже приобщились к настоящему автомобильному культу имени MX-5. Это спорткар, вот уже четверть века несущий культуру автомобильной страсти. Потому и его победа.

Номинанты в зачете: Tesla Model Y (и компания Tesla вообще)

В данном случае важно сравнить не столько электромобиль Porsche Taycan против Tesla Model Y напрямую, сколько технологии, наработки, эко-систему, подход к работе двух компаний. С точки зрения технологий, Porsche Taycan является настоящей лабораторией на колесах, которая обогнала свое время и показывает вектор будущего развития для огромного числа моделей группы Volkswagen в целом. Вот за что отдаю победу. На этом фоне кроссовер Tesla Model Y оказывается просто хорош: мощный, быстрый, просторный, комфортный, «дальнобойный». Но он является лишь одним из элементов целой эко-системы Tesla. Системы, где владелец живет в доме с солнечными панелями на крыше, которые вырабатывают электроэнергию, причем хранить эту энергию можно в накопителях Tesla. А заряжать электрокар можно как дома, так и от специальных скоростных зарядных станций Tesla.

Это не борьба двух электромобилей – это борьба двух идеологий: скрупулезной инженерии в стремлении сделать лучший продукт в мире против жизни по иным правилам, где срок полета на Марс и возможность автономного движения значит больше, чем выбор кожи для отделки салона. Эти два автомобиля являются отражением тех событий и стиля жизни, на фоне которых все остальное уже выглядит… ну не «устаревшим», а скажем так, «сегодняшним».

Номинанты в зачете: Lexus NX, Toyota C-HR, Volvo XC40 Recharge, Peugeot 3008 Hybrid4

В теории – должен побеждать подзаряжаемый гибрид Peugeot или Volvo. Эти автомобили выглядят настоящими универсалами: могут ездить в городе на электротяге без топлива, могут отправиться в дальнюю поездку без необходимости думать о подзарядке, могут обеспечить высокую мощность и отменную динамику без эко-«ужимок», характерных для современных моторов. В итоге получаем самого сильного конкурента электромобилям на титул «транспорта будущего». Это с одной стороны. Но с другой: если нет розетки и зарядки – то нет и чудес от подзаряжаемого гибрида. При этом есть усложнение и утяжеление конструкции. Плюс есть сильное увеличение цены. В итоге: без розетки и зарядки – подзаряжаемый гибрид превращается в обычный, да еще и дорогой. Так может рано обычные гибриды списывать со счетов? Тем более, вспомним успешный опыт гибридов Toyota/Lexus…

Но вдруг появился новый гибрид Honda и перевернул все с ног на голову. Для чего, как оказалось, достаточно лишь поменять подход: «теперь – электромотор главный, а ДВС в основном выступает в роли генератора». Вдруг, но схема сработала: много мощности и хорошая динамика разгона, минимальный расход топлива (подчас меньше и так великолепных показателей Toyota). Утверждаю это не только на примере Honda CR-V Hybrid, но и на примере модели Honda Jazz, обзор которой скоро выйдет. Поэтому данную победу олицетворяет кроссовер CR-V, но это победа технолог Honda i-MMD в целом.

Послесловие

Жду в комментариях ваши предложения: какие автомобили можно считать самыми интересными по итогам 2020 года, какие знаковые события произошли на автомобильном рынке, какие уникальные технологии появились. А также жду обсуждений на будущее: какие номинации следует отражать в подобной рейтинге, что добавить или убрать. Это был первый рейтинг знаковых автомобилей и событий за год – но, надеюсь, не последний.