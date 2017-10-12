PlayerUnknown’s Battlegrounds преодолел отметку в 2 миллиона одновременно играющих, его купили уже 16 млн игроков

Всего месяц назад онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds впервые преодолел отметку в 1 млн одновременно играющих, а неделю спустя побил абсолютный рекорд Dota 2 в 1,3 млн. Ну, а вчера была взята новая планка — 2 млн игроков в онлайне одновременно и это при том, что дело еще не дошло до выходных, когда в игру традиционно заходит максимальное количество игроков.

Точный результат, зафиксированный системой Steam, составил 2,016,498 игрока. Для сравнения, на втором месте Dota 2 с результатом 636,672 игроков, на третьем — Counter-Strike: Global Offensive с показателем 568,207 игроков.

Отметим, что согласно данным сервиса SteamSpy, игру стоимостью $29,99 приобрели уже 16 миллионов игроков, при том, что первые 10 млн продаж PUBG набрал в начале сентября текущего года.

Источник: Steam, SteamSpy