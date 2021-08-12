Создатели сериала «How I Met Your Father» представили актерский состав проекта, но так и не назвали дату премьеры

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Стриминговый сервис Hulu, который заказал сиквел популярнейшего комедийного сериала «Как я встретил вашу маму» / «How I Met Your Mother», наконец назвал всех исполнителей главных ролей в новом проекте «Как я встретила вашего папу» / «How I Met Your Father».

По аналогии с оригиналом авторы расскажут историю шести главных героев. Итак, мы уже знаем, что главную героиню зовут Софи, а сыграет ее Хилари Дафф, известная по сериалу «Лиззи Магуайер».

Ее лучшую подругу и соседку по комнате Валентину сыграет Франсия Райса («Дорогие белые»). Несмотря на то, что она только начинает свой путь в качестве стилиста, в нее уже влюбился британец Чарли в исполнении Тома Эйнсли («Члены королевской семьи»), с которым они познакомились на London Fashion Week.

Далее идет Джесси в исполнении Криса Лоуэлла («Вероника Марс») — начинающий музыкант, вынужденный подрабатывать в Uber, чтобы свести концы с концами. Его сводную сестру Эллен играет Тиен Тран (Space Force), а лучшего друга и соседа по комнате Сида — Сурадж Шарма («Жизнь Пи»).

Первый сезон сериала «Как я встретила вашего папу» / «How I Met Your Father» будет состоять всего из 10 серий (у оригинала их было не менее 20 в каждом из 9 сезонов), он выйдет эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu, однако точная дата премьеры пока не озвучивается.

Источник: IGN