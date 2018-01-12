Star Wars: Rivals – бесплатный шутер по вселенной “Звёздные Войны” для Android и iOS смартфонов

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Сегодня компании Lucasfilm и Disney официально представили игру Star Wars: Rivals (“Звёздные Войны: Поединок”), которая представляет собой первый шутер для мобильных устройств по вселенной.

Игра предлагает сюжетную кампанию и динамичные перестрелки на PvP-аренах в знакомых местах из эпизодов саги Звёздные Войны: на Беспине, Скарифе, Джакку и «Звезде Смерти». Игрок сможет использовать укрытия, возвышенности и разрушаемые элементы обстановки, чтобы получать преимущество над врагами. Будут доступны классические противостояния в виде схваток Хана Соло и Боба Фетта, Люка Скайуокера и Дарта Вейдера, Финна и капитана Фазмы, Джин и Кренника и т.д.

Продвигаясь по рейтингу можно собрать мощный боевой отряд, разблокируя премиальных персонажей вроде Дарта Вейдера и Люка Скайуокера, которые отличаются усиленным оружием (боукастер Чубакки, пистолет DL-44 Хана Соло и винтовка EE-3) и уникальными способностями из вселенной «Звёздные Войны» («удушение» Дарта Вейдера, “удар с орбиты” адмирала Акбара и т.д.).

Если использовать при создании личного отряда героев одной фракции (Альянса повстанцев, Империи, Первого Ордена и криминального мира), то можно получит особые бонусы фракции: увеличенный урон, ускоренное восстановление здоровья и т.д. Вступление в гильдию поможет легче получать рейтинг на арене, зарабатывать кредиты, разблокировать избранных героев и повышать уровень персонажей.

Игра Star Wars: Rivals (“Звёздные Войны: Поединок”) бесплатно доступна для смартфонов на основе Android (предзаказ) и iOS, однако внутиигровые покупки стоят достаточно дорого, к примеру, улучшения для игроков на iPhone обойдутся от $4,99 до $99,99. Загрузить игру можно по следующим ссылкам: Play Маркет (Android) и App Store (iOS).

Источник: Star Wars