Третий сезон подростковой драмы 13 Reasons Why / «13 причин почему» от Netflix выйдет 23 августа, а четвертый станет последним [трейлер]

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Сервис Netflix опубликовал трейлер и объявил дату премьеры третьего сезона подростковой драмы 13 Reasons Why / «13 причин почему», а также объявил, что следующий сезон станет последним для этого проекта.

Третий сезон выйдет 23 августа 2019 года и будет содержать 13 серий, он расскажет о событиях, которые развернутся спустя 8 месяцев после завершения второго сезона. В свою очередь, финальный сезон расскажет о выпуске главных героев из школы Liberty High, его съемки уже стартовали.

Судя по трейлеру, в новом сезоне нас ждет выяснение обстоятельств смерти Брайса Уокера, который в первом сезоне послужил одной из главных причин самоубийства Ханны Бейкер.

Напомним, что первый сезон проекта заслужил награду «Выбор редакции ITC.UA» за лучший молодежный сериал 2017 года.

Источник: Netflix