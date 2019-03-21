Вышел новый трейлер боевика John Wick: Chapter 3 — Parabellum / «Джон Уик 3» с Киану Ривзом и Холли Берри

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Киностудия Lionsgate Movies опубликовала второй трейлер энергичного боевика John Wick: Chapter 3 — Parabellum / «Джон Уик 3», который продолжит рассказ о судьбе немногословного киллера в исполнении Киану Ривза.

По сюжету, Джон Уик пытается найти выход из максимально проигрышной ситуации, в которую он попал, нарушив первое правило сообщества киллеров — никаких убийств на территории «Континенталя». Мафия назначает за его жизнь награду в $14 млн, так что недостатка в желающих получить такую сумму нет.

Помимо Киану Ривза в фильме появятся Лоуренс Фишборн («Матрица»), Холли Берри («Женщина-кошка»), Иэн Макшейн («Американские боги»), Джером Флинн («Игра престолов»), а также Марк Дакаскос, Джон Легуизамо, Азия Кейт Диллон, Анжелика Хьюстон, Хироюки Санада и другие. Сняли третью часть франшизы все те же Чад Стахелски (режиссер) и Дерек Кольстад (сценарий), которые подарили нам первые две части «Джона Уика».

Напомним, что первый фильм «John Wick» вышел в 2014 году, второй John Wick: Chapter 2 — в 2017 году. В свою очередь, премьера фильма John Wick: Chapter 3 — Parabellum / «Джон Уик 3» запланирована на 17 мая 2019 года.

Источник: Lionsgate Movies