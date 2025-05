Nakamoto recauda 710 millones para crear un tesoro de bitcoins: el criptoasesor de Trump lo dirigirá

David Bailey, fundador de BTC Inc y UTXO, que asesoró a Donald Trump sobre criptodivisas, junto con Nakamoto Holding Company, recaudó 710 millones de dólares y anunció la creación de bitcoin-tesorería. Además, Nakamoto ha anunciado su fusión con KindlyMD, proveedor líder de servicios sanitarios integrados.

De los 710 millones de dólares, 510 millones se recaudaron a través de una colocación privada de acciones (PIPE) y otros 200 millones en forma de bonos convertibles. Se trata de la mayor captación de capital para el lanzamiento de un monedero bitcoin y la mayor colocación privada del sector de las criptomonedas.

David Bailey dirigirá la empresa combinada como Consejero Delegado. Tim Pickett, CEO y fundador de KindlyMD, continuará dirigiendo las operaciones médicas de KindlyMD. El consejo de administración de la empresa combinada estará formado por seis miembros nombrados por Nakamoto y un director nombrado por KindlyMD.

En asociación con BTC Inc, Nakamoto creará la primera red mundial de empresas con un monedero bitcoin. Será un ecosistema que incluirá medios de comunicación, consultoría y servicios financieros que utilicen Bitcoin. La empresa combinada tendrá como objetivo acumular BTC y aumentar la cuota de bitcoins por acción (Bitcoin Yield) a través de diversos instrumentos de capital, deuda y otros.

Más de 200 inversores de seis continentes han invertido en PIPE, entre ellos Actai Ventures, Arrington Capital, BSQ Capital Partners, Kingsway, Off the Chain Capital, ParaFi, RK Capital, Van Eck y Yorkville Advisors. Entre los «business angels se encuentran: Adam Beck, Balaji Srinivasan (ex CTO de Coinbase), Danny Yang, Eric Semler (CEO de Semler Scientific), Jihan Wu (cofundador y ex CEO de Bitmain), Ricardo Salinas y Simon Gerovich (CEO de Metaplanet).

El 12 de mayo, las acciones de KindlyMD se dispararon un 600% tras el anuncio de la fusión con Nakamoto Holdings.

Fuente: Nakamoto