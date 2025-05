Bitcoin va camino de los 120.000 dólares y de nuevos máximos históricos

Por último, el bitcoin logró superar la barrera de los 100.000 dólares y actualmente cotiza en torno a los 102.916 dólares (en el momento de redactar este artículo) A finales de abril, el investigador de criptomonedas de 21Shares, Matt Mena, habló de signos de crecimiento.

El CEO de CryptoQuant, Ki Young Ju, tal y como prometió, admitió públicamente que estaba equivocado. Dijo que admitiría que el mercado alcista había terminado si el precio del BTC superaba los 100.000 dólares.

«Hace dos meses, dije que el ciclo alcista había terminado, pero me equivoqué. La presión vendedora sobre el bitcoin está disminuyendo, y las entradas masivas están llegando a través de los ETF. El mercado del bitcoin solía ser bastante sencillo. Los principales actores eran las antiguas ballenas, los mineros y los nuevos inversores minoristas que se transferían activos entre sí. Cuando la liquidez minorista se agotó y las viejas ballenas empezaron a retirar sus fondos, fue relativamente fácil predecir el punto álgido del ciclo… Pero ahora el mercado del bitcoin se ha diversificado mucho más. ETF, estrategias (MSTR), inversores institucionales e incluso organismos gubernamentales se plantean comprar y vender bitcoin. En el pasado, los ciclos de recogida de beneficios se desencadenaban cuando las ballenas retiraban fondos en el pico, lo que provocaba una reacción en cadena de ventas y una caída del precio. Sin embargo, parece que ha llegado el momento de rechazar esta teoría de los ciclos. Las nuevas fuentes de liquidez y volúmenes son cada vez más impredecibles, lo que señala una transición a medida que el mercado del bitcoin se fusiona con las finanzas tradicionales. Ahora, en lugar de preocuparse por la venta de las viejas ballenas, es más importante centrarse en la cantidad de liquidez nueva procedente de instituciones y ETF, ya que esta nueva afluencia podría compensar incluso las fuertes ventas de las ballenas. Para ser sincero, sigo pensando que el mercado es lento a la hora de absorber nueva liquidez. La mayoría de los indicadores están al límite. No está claro si se trata de un mercado alcista o bajista. Por supuesto, los recientes movimientos de precios son extremadamente alcistas, pero estoy hablando de un ciclo de recogida de beneficios. El hecho de que me equivocara no significa que los datos de análisis en línea sean inútiles. Los analistas de datos online pueden tener opiniones diferentes, y muchos analistas han discrepado conmigo en el pasado. Los datos — son sólo datos, y las opiniones varían. Pido disculpas por cualquier predicción» escribió en X.