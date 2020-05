Официально: Оскароносный Тайка Вайтити станет соавтором и режиссером нового фильма по вселенной Star Wars, причем это будет «кинотеатральный» проект, а не цифровой релиз для Disney+

Слухи о том, что компании Disney и Lucasfilm предложили режиссеру Тайке Вайтити снять одную из следующих частей франшизы Star Wars появились еще несколько месяцев назад. Теперь данный проект подтвержден официально, причем боссы студии особенно подчеркнули, что это будет полноценный кинотеатральный релиз, а не цифровой релиз для стриминговой платформы Disney+.

В официальном блога на сайте StarWars.com указано, что Тайка Вайтити станет не только режиссером, но и соавтором нового фильма по вселенной «Звездных Войн». Помогать писать сценарий ему будет Кристи Уилсон-Кернс, известная по фильмам 1917 и Last Night in Soho. Название и точные сроки выхода нового фильма пока не раскрываются. Также непонятно, будет это отдельная картина типа Rogue One: A Star Wars Story или же одна из частей новой трилогии.

Ранее Тайка Вайтити снял финальную серию сериала «Мандалорец» для стриминговой платформы Disney+ и там же озвучил робота-киллера-няньку IG-11. Disney также высоко оценил мастерство режиссера после совместной работы над фильмом «Тор: Рагнарёк» (2017) и поручил ему съемки следующей части данной серии «Тор: Любовь и гром» (2021). Ну, а последнее творение Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», где он выступил сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли получило сразу 6 номинаций на Оскара-2020.

Напомним, что Disney запланировала выход следующих фильмов серии «Звездные Войны» на 2022, 2024 и 2026 год. В настоящее время в работе одновременно находится несколько новых проектов по вселенной «Звездных войн». В частности, режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон работает над созданием собственной трилогии «Звездных войн», еще один полнометражный фильм по вселенной готовит глава Marvel Studios Кевин Файги.

P.S. Disney также официально подтвердил еще один новый сериал по вселенной Star Wars для платформы Disney+ от шоураннера сериала «Russian Doll» Лесли Хэдланд.

Источник: StarWars