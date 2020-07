В 2021 году на платформе Disney+ состоится премьера нового анимационного сериала Star Wars: The Bad Batch об отряде экспериментальных клонов

Стриминговый сервис Disney+ заказал у компании Lucasfilm очередной анимационный сериал по вселенной Star Wars. Проект с названием Star Wars: The Bad Batch / «Звездные войны: Бракованная партия» выйдет на платформе в 2021 году.

Главные герои сериала — воины-клоны из экспериментальной партии, которая существенно отличается по своим генетическим характеристиками от стандартных клонов. Каждый член отряда Clone Force 99 обладает «собственным исключительным навыком», что превращает группу в сверхэффективную боевую единицу. Действие нового сериала будет развиваться сразу после финала сериала Star Wars: The Clone Wars, когда «Бракованная партия» становится отрядом наемников и пытается найти новый смысл существования.

