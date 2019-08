Disney официально подтвердила новый сериал об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли, который расскажет о событиях после «Мести Ситхов»

Во время мероприятия D23 Expo 2019 компания Disney официально подтвердила новый сериал по вселейнной Star Wars о герое Оби-Вана Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора. Актер поднялся на сцену во время панели по Звездным Войнам и пообщался с весьма тепло принявшей его публикой.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди рассказала, что сценарий для пока неназванного сериала уже написан, съемки стартуют уже в следующем году. Подробностей о сюжете пока не рассказывают, зато известно, что события в сериале будут развиваться спустя восемь лет после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов».

Отметим [спойлер], что эта часть завершилась полным переходом Энакина Скайуокера на темную сторону после жестокой схватки с Оби-Ваном Кеноби. Искалеченного Энакина находит Палпатин и спасает от смерти, поместив в костюм с системой жизнеобеспечения, который и превращает его в известного по канонической трилогии Дарта Вейдера. В свою очередь Оби-Ван привозит его сына Люка Скайуокера на Татуин к приемным родителям.

Hello there! Just announced at #D23Expo: Ewan McGregor will reprise his role as Obi-Wan Kenobi in a new original series, coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/UfMXztiQ6b

— Star Wars (@starwars) August 24, 2019