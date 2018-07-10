В Star Wars: Episode IX появится Лэндо Калриссиан, которого сыграет исполнитель оригинальной роли Билли Ди Уильямс

После кассового провала фильма о молодом Хане Соло и заморозки запланированных спин-оффов компания Disney решила сыграть на ностальгических чувствах фанатов Star Wars. По данным издания Hollywood Reporter для этого режиссер Star Wars: Episode IX Дж. Дж. Абрамс пригласил в актерский состав Билли Ди Уильямса, который сыграл «оригинального» Лэндо Калриссиана.

Напомним, что этот герой дебютировал в пятой части франшизы Star Wars: The Empire Strikes Back в 1980 году, где сыграл друга Хана Соло, у которого тот в свое время выиграл «Тысячелетнего Сокола». Он присоединится к старому составу вселенной в лице Кэрри Фишер (Лея Органа), Харрисона Форда (Хан Соло) и Марка Хэмилла (Люк Скайуокер) [спойлер — все три героя по различным причинам уже покинули вселенную Star Wars].

Отметим, что на момент последнего появления в фильмах Star Wars Харрисону Форду было 72 года, Кэрри Фишер — 60 лет, тогда как Билли Ди Уильямсу уже исполнился 81 год. В фильме «Solo: A Star Wars Story» роль молодого Лэндо Калриссиана сыграл актер и певец Дональд Гловер, при этом предполагалось, что он еще как минимум раз сыграет эту роль в своем собственном спин-оффе.

Напомним, что премьера фильма Star Wars: Episode IX запланирована на 20 декабря 2019 года, съемки картины начнутся уже летом текущего года.

Источник: The Verge