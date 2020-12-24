Видео дня: нарезка ключевых моментов атмосферных испытаний Starship SN8 в формате 4К





10 декабря компания Илона Маска провела первые полноценные (атмосферные) испытания полноразмерного (50 метрового) прототипа корабля Starship с индексом SN8, которые, как известно, были признаны успешными. Несмотря на то, что Starship SN8 разбился при посадке, он успешно прошел все ключевые этапы, включая управляемый спуск бортом вниз с помощью аэродинамических рулей и маневр «belly flop» с разворотом хвостом вниз (ничего подобного раньше никто не делал). SpaceX выложила на своем канале в YouTube короткий ролик с нарезкой ключевых моментов прыжка Starship SN8 на 12,5 км, которое мы предлагаем вашему вниманию в этой заметке.

В SpaceX отобрали для видео самые сочные кадры, предоставив возможность еще раз пережить события того дня. Видео выделяется впечатляющими ракурсами с камер, установленных на площадке и непосредственно на борту прототипа, а также выполненными в HDR-стилистике кадрами, разбавленными замедленной съемкой. Дополняет эту технологическую «симфонию» оригинальный звуковой ряд, за который отвечает трио новейших метан- кислородных двигателей Raptor. Что немаловажно, видео доступно в качества вплоть до 4К и содержит короткие аннотации — авторы отметили каждый важный этап.

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Сложный в целом 2020-й год выдался весьма успешным для SpaceX — компания Илона Маска провела 26 успешных запусков, установив для себя новый рекорд по числу запусков ракет за один календарный год, и отметилась несколькими важными достижениями, включая переход Crew Dragon к регулярным полетам, запуск 900+ интернет-спутников Starlink и запуск одной и той же первой ступени Falcon 9 в седьмой раз.

Команда инженеров SpaceX в Техасе уже выкатила SN9 (и завершила установку двигателя Raptor SN49), который получил ряд улучшений по сравнению с предшественником SN8, и в ближайшее время приступит к испытаниям, начав с традиционных наземных тестов. Кроме того, команда усердно работает над первым прототипом бустера Super Heavy, предназначенного для вывода Starship в космос.