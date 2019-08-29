Нужно больше версий смартфона Honor 20. Смартфон Honor 20S представят 4 сентября

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Буквально позавчера в Малайзии был представлен новый смартфон Huawei nova 5T, оказавшийся переименованной версией хорошо знакомой нам модели Honor 20 (на заглавном фото), которая с начала этого месяца продается в Украине. И вот Huawei уже готова добавить в свой ассортимент очередную версию Honor 20, в этот раз речь идет о модели Honor 20S. Официальный анонс Honor 20S состоится в следующую среду, 4 сентября, за два дня до открытия выставки IFA 2019.

Производитель уже опубликовал несколько рекламных изображений, в том числе со смартфоном Honor 20S, который расположится на ступеньку ниже базовой модели линейки Honor 20.

Если ориентироваться на данные TENAA, Honor 20S будет оснащен экраном с врезанной камерой диагональю 6,26 дюйма, разрешением 1080х2340 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. В качестве аппаратной основы выступит однокристальная система Kirin 980. Оперативной памяти будет 6, 8 или 12 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 128 или 256 ГБ. На задней панели расположены три камеры с модулями разрешением 48, 8 и 2. Напомним, у Honor 20 основная камера построена по схеме из четырех модулей (48 Мп (основной), 16 Мп (сверхширокоугольный), 2 Мп (для макросъемки) и 2 Мп (для определения глубины сцены)). Емкость аккумулятора составит 3750 мА•ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 20 Вт.

На рекламных изображениях сканера отпечатков пальцев сзади не видно, так что он будет либо встроен в экран, либо же встроен в боковую грань.

Габариты и масса грядущей новинки — 154,25х73,97х7,87 мм и 172 г.

Ожидается, что Honor 20S будет работать под управлением EMUI 9.1 на базе новейшей Android 10, которая выходит на день раньше, 3 сентября.

Источник: Gizmochina