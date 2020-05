Видео дня: Прототип SpaceX Starship SN4 прошел статические огневые испытания

Что же, после нескольких аварий и уничтоженных прототипов SpaceX наконец улыбнулась удача в амбициозном проекте корабля для колонизации Луны и Марса — сегодня глубокой ночью прототип Starship под индексом SN4 успешно прошел статические огневые испытания. Об этом сообщил Илон Маск в твиттере.

Испытания проходили на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса и транслировались в прямом эфире на YouTube-канале NASASpaceflight. Непосредственно момент прожига нового метан- кислородного двигателя Raptor в составе полноразмерного прототипа будущей второй ступени Starship (она же одновременно выступает космическим кораблем) можно увидеть на видео ниже.

Надо ли говорить, что это первые полностью успешные комплексные статические испытания двигателя Raptor в составе Starship. На прошлой неделе этот же прототип Starship SN4 выдержал криогенные испытания под давлением. И теперь Starship официально переходит в стадию полноценных летных испытаний. Собственно, по аналогичной схеме SpaceX предварительно отрабатывала все технологии на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») в прошлом году — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м.

Starship предполагает использование множества нетрадиционных для ракетостроения идей и решений — например, сама ракета строится из стали, а в качестве топлива используется жидкий метан, которые имеет температуру холоднее минус ста градусов и давление в много атмосфер. Кроме того, до этого никто в мире не делал такие гигантские ракеты из стали. Так что SpaceX вынуждена была отказаться от традиционного подхода конструкторских работ в пользу более прогрессивного — методом проб и ошибок. Только за последние несколько месяцев компания многократно меняла основные параметры ракеты, такие как грузоподъемность и материалы корпуса. О последних изменениях по проекту Starship мы писали вот здесь.

На SN4 установлен всего один двигатель из трех и крыльев у него тоже нет. Ранее Маск говорил, что он будет использоваться для небольшого подскока на высоту 150 метров, подобно Starhopper в прошлом году. Судя по всему, его предназначение окончательно разобраться с давлением — ранее SpaceX потеряла несколько прототипов на опрессовке (так называют испытания газовых или гидравлических систем и емкостей на герметичность и способность держать проектное давление). Но следующий прототип SN5, предназначенный для полета на несколько километров, уже будет иметь полный набор двигателей и воздушные рули.

What’s wild is that Super Heavy will have 31 Raptor engines in same space!

К слову, первая ступень Super Heavy такого же диаметра должна иметь 31 кислородно-метановый двигателей Raptor.

