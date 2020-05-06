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Видео дня: Прототип SpaceX Starship SN4 прошел статические огневые испытания

Видео дня: Прототип SpaceX Starship SN4 прошел статические огневые испытания

Видео дня: Прототип SpaceX Starship SN4 прошел статические огневые испытания


Что же, после нескольких аварий и уничтоженных прототипов SpaceX наконец улыбнулась удача в амбициозном проекте корабля для колонизации Луны и Марса — сегодня глубокой ночью прототип Starship под индексом SN4 успешно прошел статические огневые испытания. Об этом сообщил Илон Маск в твиттере.

Испытания проходили на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса и транслировались в прямом эфире на YouTube-канале NASASpaceflight. Непосредственно момент прожига нового метан-кислородного двигателя Raptor в составе полноразмерного прототипа будущей второй ступени Starship (она же одновременно выступает космическим кораблем) можно увидеть на видео ниже.

Надо ли говорить, что это первые полностью успешные комплексные статические испытания двигателя Raptor в составе Starship. На прошлой неделе этот же прототип Starship SN4 выдержал криогенные испытания под давлением. И теперь Starship официально переходит в стадию полноценных летных испытаний. Собственно, по аналогичной схеме SpaceX предварительно отрабатывала все технологии на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») в прошлом году — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м.

Starship предполагает использование множества нетрадиционных для ракетостроения идей и решений — например, сама ракета строится из стали, а в качестве топлива используется жидкий метан, которые имеет температуру холоднее минус ста градусов и давление в много атмосфер. Кроме того, до этого никто в мире не делал такие гигантские ракеты из стали. Так что SpaceX вынуждена была отказаться от традиционного подхода конструкторских работ в пользу более прогрессивного — методом проб и ошибок. Только за последние несколько месяцев компания многократно меняла основные параметры ракеты, такие как грузоподъемность и материалы корпуса. О последних изменениях по проекту Starship мы писали вот здесь.

На SN4 установлен всего один двигатель из трех и крыльев у него тоже нет. Ранее Маск говорил, что он будет использоваться для небольшого подскока на высоту 150 метров, подобно Starhopper в прошлом году. Судя по всему, его предназначение окончательно разобраться с давлением — ранее SpaceX потеряла несколько прототипов на опрессовке (так называют испытания газовых или гидравлических систем и емкостей на герметичность и способность держать проектное давление). Но следующий прототип SN5, предназначенный для полета на несколько километров, уже будет иметь полный набор двигателей и воздушные рули.

К слову, первая ступень Super Heavy такого же диаметра должна иметь 31 кислородно-метановый двигателей Raptor.

Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, сколько потратили на развитие проекта к настоящему моменту, неизвестно. Также изначально Маск говорил, что орбитальный тестовый запуск должен произойти к апрелю 2020 года, так что пока отставание от графика незначительное. Ранее SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship.

И хотя Starship, по плану, должен в конечном итоге заменить все другие ракеты и космические корабли SpaceX, компания Илона Маска продолжает развивать другие свои проекты. Ранее NASA выбрало SpaceX для доставки грузов на эту станцию с помощью ракеты Falcon Heavy и нового грузового корабля Dragon XL, а также поручило компании Маска разработку посадочного аппарата для пилотируемой лунной миссии Artemis.

В то же время главным приоритетом SpaceX на сегодняшний день является завершение разработки Crew Dragon —  на 27 мая запланировал первый эксплуатационный полет корабля с экипажем в рамках миссии Demo-2 к МКС. И это будет первый полет с территории США после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли пробудут на орбите минимум месяц (максимально миссия может длиться 119 дней). Crew Dragon также в будущем должен обслуживать туристические полеты в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.

  • Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос.
  • Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю.
  • Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
  • После примерно 10 тестовых орбитальных запусков SpaceX рассчитывает произвести первый демонстрационный пилотируемый запуск Starship без людей. Ранее он планировался на конец 2020 года.
  • В 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
  • В 2019 года Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс.
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