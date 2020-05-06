Видео дня: Прототип SpaceX Starship SN4 прошел статические огневые испытания
Что же, после нескольких аварий и уничтоженных прототипов SpaceX наконец улыбнулась удача в амбициозном проекте корабля для колонизации Луны и Марса — сегодня глубокой ночью прототип Starship под индексом SN4 успешно прошел статические огневые испытания. Об этом сообщил Илон Маск в твиттере.
Испытания проходили на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса и транслировались в прямом эфире на YouTube-канале NASASpaceflight. Непосредственно момент прожига нового метан-
Надо ли говорить, что это первые полностью успешные комплексные статические испытания двигателя Raptor в составе Starship. На прошлой неделе этот же прототип Starship SN4 выдержал криогенные испытания под давлением. И теперь Starship официально переходит в стадию полноценных летных испытаний. Собственно, по аналогичной схеме SpaceX предварительно отрабатывала все технологии на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») в прошлом году — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м.
Starship предполагает использование множества нетрадиционных для ракетостроения идей и решений — например, сама ракета строится из стали, а в качестве топлива используется жидкий метан, которые имеет температуру холоднее минус ста градусов и давление в много атмосфер. Кроме того, до этого никто в мире не делал такие гигантские ракеты из стали. Так что SpaceX вынуждена была отказаться от традиционного подхода конструкторских работ в пользу более прогрессивного — методом проб и ошибок. Только за последние несколько месяцев компания многократно меняла основные параметры ракеты, такие как грузоподъемность и материалы корпуса. О последних изменениях по проекту Starship мы писали вот здесь.
На SN4 установлен всего один двигатель из трех и крыльев у него тоже нет. Ранее Маск говорил, что он будет использоваться для небольшого подскока на высоту 150 метров, подобно Starhopper в прошлом году. Судя по всему, его предназначение окончательно разобраться с давлением — ранее SpaceX потеряла несколько прототипов на опрессовке (так называют испытания газовых или гидравлических систем и емкостей на герметичность и способность держать проектное давление). Но следующий прототип SN5, предназначенный для полета на несколько километров, уже будет иметь полный набор двигателей и воздушные рули.
What’s wild is that Super Heavy will have 31 Raptor engines in same space!
— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2020
К слову, первая ступень Super Heavy такого же диаметра должна иметь 31 кислородно-метановый двигателей Raptor.
Wow, SN4, so hot right now 🔥
Here's a schematic of its thrust section with the raptor installed, in case you're wondering. Everything to scale🚀🦖 pic.twitter.com/ylWGfIA18b
— Rafael Adamy (@fael097) May 6, 2020
Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, сколько потратили на развитие проекта к настоящему моменту, неизвестно. Также изначально Маск говорил, что орбитальный тестовый запуск должен произойти к апрелю 2020 года, так что пока отставание от графика незначительное. Ранее SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship.
И хотя Starship, по плану, должен в конечном итоге заменить все другие ракеты и космические корабли SpaceX, компания Илона Маска продолжает развивать другие свои проекты. Ранее NASA выбрало SpaceX для доставки грузов на эту станцию с помощью ракеты Falcon Heavy и нового грузового корабля Dragon XL, а также поручило компании Маска разработку посадочного аппарата для пилотируемой лунной миссии Artemis.
В то же время главным приоритетом SpaceX на сегодняшний день является завершение разработки Crew Dragon — на 27 мая запланировал первый эксплуатационный полет корабля с экипажем в рамках миссии Demo-2 к МКС. И это будет первый полет с территории США после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли пробудут на орбите минимум месяц (максимально миссия может длиться 119 дней). Crew Dragon также в будущем должен обслуживать туристические полеты в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.
- Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос.
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- Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю.
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- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
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- После примерно 10 тестовых орбитальных запусков SpaceX рассчитывает произвести первый демонстрационный пилотируемый запуск Starship без людей. Ранее он планировался на конец 2020 года.
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- В 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
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- В 2019 года Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс.