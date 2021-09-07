



Генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс намерен к 2030 году довести долю электрических моделей в общей структуре продаж до 70% в Европе и до 50% — в США и Китае, а к 2040 году выйти на нулевые выбросы углерода на ключевых рынках. Достичь этих амбициозных целей один из крупнейших автопроизводителей может только путем быстрого отказа от ДВС.

На проходящем сейчас в Мюнхене автосалоне IAA Mobility, где Volkswagen представил множество электрических новинок, включая концепт «народного» электрокроссовера VW ID. LIFE за €20 000 и беспилотный микроавтобус ID Buzz, Герберт Дисс дал блиц-интервью CNN Business. Разговор зашел в том числе и об Илоне Маске — многие часто проводят параллели между гендиректорами Volkswagen и Tesla.

Об электрификации модельного ряда — продажи электромобилей будут составлять 25% всех продаж к 2025 году и 50% к 2030-му

Глава Volkswagen убежден, что вскоре подвинет Tesla и станет новым лидером рынка электромобилей.

«В Европе мы уже лидируем. Даже в США мы последние месяцы занимаем второе место, а в Китае мы быстро растем. Мы думаем, что станем лидером рынка электромобилей… Мы не хотим уходить, например, из Латинской Америки, где электромобили, вероятно, никак не повлияют на решение климатического кризиса. В Латинской Америке естественным путем дальнейшего развития является использование CO2-нейтрального биотоплива в сочетании с двигателями внутреннего сгорания. Именно поэтому мы не делаем заявлений о скором прекращении производства автомобилей с [двигателями внутреннего сгорания], они нам понадобятся в некоторых частях мира. Электрификация далеко не везде является [самым оптимальным] решением»‎. Герберт Дисс Генеральный директор Volkswagen AG

О кризисе с поставками полупроводников

В Volkswagen признали, что за последние месяцы ситуация с дефицитом чипов существенно ухудшилась.

«Мы рассчитывали, что после летнего перерыва наступит облегчение, но этого не случилось, потому что в Малайзии у нас действительно были довольно серьезные проблемы с Covid. Некоторые из наших поставщиков, бэкенды наших поставщиков в основном сосредоточены в Малайзии, и три завода сильно пострадали. Мы думаем, что к концу месяца мы преодолеем эти трудности, и тогда ситуация начнет улучшаться». Герберт Дисс Генеральный директор Volkswagen AG

Герберт Дисс ожидает, что дефицит полупроводников будет сохраняться в течение нескольких месяцев.

О самоуправляемых автомобилях

В рамках IAA Mobility Volkswagen и Argo AI представили беспилотный микроавтобус Buzz с системой предсказания действий пешеходов и водителей. На крыше микроавтобуса находится лидар Argo AI, способный определять объекты на расстоянии более 400 метров. Всего Buzz получил шесть лидаров, 11 радаров и 14 камер для обнаружения пешеходов, велосипедистов и других автомобилей. Сейчас его тестируют на закрытом полигоне площадью 90 тыс. м² в центре разработок Argo в Германии и США, а в перспективе он должен выехать на улицы Мюнхена.

«Мы предвидим ускорение темпов перехода отрасли, когда автомобили станут автономными, потому что автомобили начнут использовать иначе и они станут доступнее большему числу людей. Можно будет отправить в нужное место на машине своих детей, бабушку и дедушку. Только представьте! У нас большой потенциал бизнеса, но предстоит еще долгий путь. Наши первые [автономные] автопарки появятся в 2025 году, а первые частные автомобили, работающие автономно, — в 2025 или 2026 году. Но сейчас настало время для инвестиций и подготовки. Именно этим мы сейчас и занимаемся». Герберт Дисс Генеральный директор Volkswagen AG

О покупке французской сервиса проката автомобилей Europcar

В начале августа Volkswagen договорился о покупке Europcar.

«Автономный транспорт — это другая игра, потому что мы думаем, что роботакси будут играть важную роль наряду с частными автомобилями. Лучшей отправной точкой для такой мобильной платформы, безусловно, являются компании по аренде автомобилей. Они прибыльны уже сейчас. И если добавить к аренде, совместному использованию и краткосрочной аренде еще автопарк наших арендованных автомобилей, можете представить себе масштабны этой мобильной платформы». Герберт Дисс Генеральный директор Volkswagen AG

Об Илоне Маске и должности генерального директора Tesla

Ранее гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс не раз хвалил Илона Маска за успехи на рынке электромобилей. В ответ на прямой вопрос о подражании Дисс рассмеялся и заявил, что не видит никаких параллелей между своим и его поведением.

«Я очень ценю то, что он [Илон Маск] делает. Я считаю, что он гениальный парень. И он крайне важен. Он меняет мир своими предприятиями. Мне очень нравится, что он долго размышляет о будущем. Он пытается заглянуть далеко вперед. И он гениальный парень. Но мы совсем другие. Он очень сосредоточен на Tesla, на своей истории. Я же управляю большой традиционной компанией, которую мы стараемся подготовить к новому будущему. И я считаю, что другие личности нам тоже нужны. Он мне очень нравится, но я думаю, что мы совсем другие» Герберт Дисс Генеральный директор Volkswagen AG

На вопрос о том, правда ли, что в своем время Илон Маск приглашал Герберта Дисса на должность генерального директора Tesla, глава Volkswagen ответил весьма спекулятивно.