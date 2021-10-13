90-летний Уильям Шетнер (капитан Кирк из Star Trek) слетал в космос на ракете Blue Origin и стал самым пожилым астронавтом в истории
Blue Origin сегодня везет в космос следующую партию туристов на своей суборбитальной ракетной системе New Shepard — в миссии участвует канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в Star Trek. Расчетное время старта — 17:30 по киевскому времени. Запуск будет транслироваться в прямом эфире, так что все желающие смогут в реальном времени следить за развитием событий со стартовой площадки Launch Site One в Техасе (окно плеера YouTube ниже).
Обновлено: Запуск прошел полностью удачно. Экипаж благополучно вернулся на Землю в капсуле спустя 10 минут после старта. 90-летний Уильям Шетнер — теперь самый пожилой астронавт в истории.
Официальная трансляция запуска туристической миссии New Shepard NS-18
New Shepard NS-18 — вторая туристическая миссия New Shepard. Изначально запуск планировался на 12 октября, но его пришлось перенести на день из-за неблагоприятных погодных условий. 22 марта Уильяму Шетнеру исполнилось 90 лет. Если все пойдет по плану, то Шетнер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.
Полет продлится около 11 минут, а члены экипажа поднимутся на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса. В невесомости они проведут около четырех минут, а после вернутся на Землю.
Вместе с актером в космос летят еще трое туристов: Крис Бошайзен (сооснователь Planet Labs), Глен де Врье (сооснователь Medidata) и вице-президент по юридическим вопросам и нормативно-правовым требованиям Одри Пауэрс (Audrey Powers).
В июле Джефф Безос рассказал, что Blue Origin уже получила заказы на частные полеты на сумму 100 миллионов долларов и планирует провести еще две туристические миссии до конца 2021 года.
Миссия NS-18 проходит на фоне продолжающихся скандалов вокруг Blue Origin — компания Джеффа Безоса пытается через суд оспорить победу SpaceX в конкурсе NASA по созданию лунного посадочного модуля. Кроме того, недавно сотрудники Blue Origin обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.
- Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил первый в своей истории суборбитальный полет с пассажирами на борту в июле 2021 года — в рамках 10-минутного полета к 100-км границе слетали основатель Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк (первая женщина-инспектор FAA и NTSB, а также одна из участников Меркурий 13) и 18-летний студент Оливер Дэемен (сын нидерландского миллиардера и владельца инвестиционной компании Somerset Capital Partners, который купил билет на аукционе себе, но в итоге решил отдать его сыну).