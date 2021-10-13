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Blue Origin сегодня везет в космос следующую партию туристов на своей суборбитальной ракетной системе New Shepard — в миссии участвует канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в Star Trek. Расчетное время старта — 17:30 по киевскому времени. Запуск будет транслироваться в прямом эфире, так что все желающие смогут в реальном времени следить за развитием событий со стартовой площадки Launch Site One в Техасе (окно плеера YouTube ниже).

Обновлено: Запуск прошел полностью удачно. Экипаж благополучно вернулся на Землю в капсуле спустя 10 минут после старта. 90-летний Уильям Шетнер — теперь самый пожилой астронавт в истории.

Официальная трансляция запуска туристической миссии New Shepard NS-18

New Shepard NS-18 — вторая туристическая миссия New Shepard. Изначально запуск планировался на 12 октября, но его пришлось перенести на день из-за неблагоприятных погодных условий. 22 марта Уильяму Шетнеру исполнилось 90 лет. Если все пойдет по плану, то Шетнер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Полет продлится около 11 минут, а члены экипажа поднимутся на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса. В невесомости они проведут около четырех минут, а после вернутся на Землю.

Вместе с актером в космос летят еще трое туристов: Крис Бошайзен (сооснователь Planet Labs), Глен де Врье (сооснователь Medidata) и вице-президент по юридическим вопросам и нормативно-правовым требованиям Одри Пауэрс (Audrey Powers).

В июле Джефф Безос рассказал, что Blue Origin уже получила заказы на частные полеты на сумму 100 миллионов долларов и планирует провести еще две туристические миссии до конца 2021 года.

Миссия NS-18 проходит на фоне продолжающихся скандалов вокруг Blue Origin — компания Джеффа Безоса пытается через суд оспорить победу SpaceX в конкурсе NASA по созданию лунного посадочного модуля. Кроме того, недавно сотрудники Blue Origin обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.