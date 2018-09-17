Швейцарские ученые составили детальный план колонизации Марса

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Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии описали пошаговую инструкцию по созданию на Красной планете надежной исследовательской станции для поддержания жизни астронавтов в долгосрочной перспективе. Как сообщается, детальный план состоит из трех этапов:

Сперва, по мнению ученых, необходимо выбрать место на планете, наиболее пригодное для выживания. Например, это могут быть полюса Марса, где сосредоточены большие запасы льда, содержащего значительное количество замерзшей воды — потенциально, ее можно добыть и подготовить для употребления людьми. Также на полюсах есть много других полезных ресурсов, таких как углекислый газ, железо, алюминий, кремний и сера. Их можно использовать для производства необходимых в строительстве материалов.

Следующий этап — отправка на Марс группы роботов-строителей для возведения марсианской базы, состоящей из трех частей: центрального ядра, трех капсул и массивного купола. Центральное ядро будет служить в качестве небольших жилых помещений для астронавтов, а капсулы вокруг него будут играть роль переходов, соединяющих ядро с поверхностью Марса. Наконец, огромный купол из полиэтиленовых нитей и льда накроет постройки и позволит защитить астронавтов от радиации

Как только роботы построят базу, на Марс отправится экипаж из шести человек. Ученые рекомендуют взять с собой установки, при помощи которых можно добывать пищу и воду, а также специальные реакторы, которые будут производить энергию из марсианских элементов, таких как торий. Лучше всего запустить миссию во время марсианского полярного лета, когда солнечный свет сохраняется на протяжении 288 дней.

По прошествии 9 месяцев команда должна вернуться на Землю, тем самым завершив первую в истории пилотируемую миссию на Марс.

Однако на этом все не заканчивается. Вторая миссия поставит целью вывести на орбиту системы кранов, которые бы транспортировали материалы с космических кораблей на исследовательскую базу на марсианской поверхности. Предположительно, каждый кран многоразового использования сможет разгружать оборудование для шести различных миссий одновременно, что ускорит процесс колонизации.

По мнению рецензентов статьи, план швейцарских ученых не идеален. Так, чтобы построить описанную марсианскую базу, необходимо по меньшей мере 110 тонн оборудования — на сегодня не существует ракет, способных нести такой большой груз. Кроме того, план не учитывает возможности возникновения непредвиденных ситуаций, которые могли бы остановить или затормозить колонизацию. Впрочем, формулировка четкого плана действий – это в любом случае движение в правильном направлении.

Напоследок отметим, что исследование было опубликовано в журнале Acta Astronautica.

Источники: Discover, УНИАН