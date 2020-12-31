В дрэг-рейсинге между Lamborghini Aventador и Koenigsegg Agera выиграл… электромобиль NIO EP9 [бонус — заезд между Porsche Taycan и Fiat Panda]

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К концу года резко активизировались фанаты дрэг-рейсинга, которые провели сразу несколько интересных заездов. В этой записи мы предлагаем вам просмотреть в некоторой степени шуточный заезд между классическими суперкарами Lamborghini Aventador SVJ и Koenigsegg Agera R.

Первая половина видео выглядит вполне обычно — на отрезке 400 метров между собой соревнуются бензиновые автомобили одного класса, которые практически одновременно приходят к финишу с результатами 12:34 и 191,2 км/ч (Lamborghini Aventador SVJ) и 13:17 и 199,1 км/ч (Koenigsegg Agera R).

Однако у самых внимательных зрителей возникает вопрос — а кто же снимал заезд, двигаясь параллельно с двумя участниками? Ответ прост — это электромобиль NIO EP9, который дает фору обеим ДВС-моделям, стартуя позади них.

Напомним, что этот китайский электромобиль в свое время побил рекорд трассы Nurburgring Nordschleife для серийных автомобилей. Модель NIO EP9 оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1360 л.с., что эквивалентно 1 мегаватту мощности. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает 2,7 секунды, от 0 до 200 км/ч — всего 7,1 секунду, а максимальная скорость может доходить до 313 км/ч. Сменная батарея полностью заряжается всего за 45 минут и позволяет проехать более 425 км от одного заряда.

P.S. В качестве бонуса — самый неоднозначный дрэг-рейсинг уходящего года между электромобилем Porsche Taycan и малолитражкой Fiat Panda 4×4:

Источник: InsideEV’s