Запатентованный Ford дрон-маячок подскажет службам помощи, где именно находится попавший в беду автомобиль





Американский автомобильный концерн Ford запатентовал аварийную систему для автомобилей, выпускающую дрон в случае аварии или при необходимости обозначить сломавшуюся машину. По утверждению компании, систему с БПЛА-маячком можно будет установить на любой класс автомобиля: от компактного легкового до минивена.

Отметим, что сегодня существует несколько способов указать местоположение аварийного автомобиля. В самом простом случае используется мигание всеми указателями поворота. На некоторых автомобилях такое мигание может включаться автоматически при столкновении. Существуют также системы, автоматически передающие координаты автомобиля спасательным службам и полиции через спутник.

Запатентованный Ford дрон призван не заменить существующие системы оповещения, а их дополнить. В автокомпании указывают, что автомобилисты, попавшие в беду посреди трассы, нередко не могут точно указать свое местоположение, а кроме того, ночью либо из-за погодных условий автомобиль бывает трудно обнаружить визуально, вследствие чего при поиске искомого транспортного средства различные службы нередко теряют драгоценное время. Согласно патенту Ford, беспилотник-маячок, оборудованный яркой подсветкой и громкой сигнализаций и располагаемый в специальном отсеке багажника, позволит быстро найти указанный автомобиль: автоматически либо по команде водителя БПЛА будет вылетать из багажника и зависать над аварийной машиной, четко обозначая ее местоположение.

Источник: N+1