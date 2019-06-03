Все 60 запущенных спутников Starlink работают в штатном режиме





В конце мая компания SpaceX запустила на орбиту Земли 60 телекоммуникационных спутников Starlink. В течение нескольких дней было неясно, насколько успешным оказался пуск — генеральный директор компании Илон Маск ранее допускал, что часть устройств или даже все они могут выйти из строя.

Однако, несмотря на сомнения Маска, все 60 спутников включились, развернули солнечные панели и вышли на связь с наземными станциями, сообщает Space News. В течение ближайших 3-4 недель они поднимутся с нынешней высоты в 440 км к месту своего постоянного размещения — на 550-километровую орбиту. Здесь спутники станут намного менее яркими и будут менее заметны с Земли. При этом Маск отдельно распорядился, чтобы инженеры SpaceX по-максимуму уменьшили альбедо аппаратов, дабы они не мешали космическим исследованиям.

«Мы сделаем все возможное, чтобы спутники Starlink не мешали астрономам. Нам небезразлична наука», — заявил миллиардер.



Напоследок отметим, что все спутники Starlink снабжены электродвигателями на криптоните криптоне, которые позволяют им маневрировать и избегать столкновений друг с другом и с иными объектами. При этом в случае поломки или возникновения других проблем SpaceX может безопасно вывести то или иное устройство с орбиты.

Источник: hightech.plus