Хакеры против Denuvo: Ubisoft наносит ответный удар

Не так давно мы сообщали о том, что самая мощная антипиратская защита Denuvo уже не справляется с возложенной на неё задачей, несмотря на все усилия разработчиков. Но конвейер игропрома не стоит на месте – новые тайтлы появляются с завидным постоянством, и некоторые крупные издатели уже реагируют на такие изменения на «погодном» фронте. Причём каждый по-своему. Если Time Warner попросту проигнорировала факты взлома «первого дня» и продолжает защищать свои игры по старинке, то Bethesda, ранее замеченная в более прагматичном отношении к Denuvo, решила сэкономить, – если в новом Doom защита была удалена после взлома, то новая The Evil Within 2 вышла вообще без заявленной ранее DRM, а в Wolfenstein II: New Colossus её даже не планировали. Но дальше всех пошла Ubisoft, известная своими крайностями на поприще борьбы с пиратством.

Вышедший 27 октября Assassin’s Creed: Origins получил достаточно тёплые оценки геймеров и журналистов. При этом многие обзорщики сетовали не только на паразитирующие из года в год извечные баги, но ещё и на аномальную прожорливость «Кредо убийцы» в ПК-версии (к слову даже на новейшей PS4Pro заблокированная под 30fps частота кадров часто проседает до непозволительных 25-ти). Согласно сообщениям последних, свежая поделка от Ubisoft более требовательна к системе, а «новая» версия Denuvo дополнительно нагружает процессор примерно на 30-40%.

И, проблема, как оказалось, не только в самой Denuvo: Ubisoft пошла ва-банк и параллельно добавила ещё одну небезызвестную технологию защиты ПО – VMProtect. Да, вы не ослышались, – по мнению хакеров, на благо издателя параллельно трудятся сразу две ресурсоёмкие антипиратские технологии.

С таким заявлением выступили участники варез группы REVOLT, известные тем, что в своё время нашли временный способ обойти Denuvo (тот самый Voksi, устроивший «бесплатные» выходные в Steam для всех желающих, является её основателем). Буквально на днях, REVOLT ещё раз напомнила о себе тем, что им удалось раздобыть экземпляр Wolfenstein II: New Colossus, вышедшего в один день с Assassin’s Creed: Origins (шутер в версии torrent edition появился в свободном доступе за сутки до официального релиза).

Вероятно, на такие «подвиги» Ubisoft сподвигла агония Denuvo, ставшей практически бесполезной после появления на хакерской сцене взломщика-одиночки BALDMAN и ранее никому неизвестной группы STEAMPUNKS, создавших полноценный эмулятор лицензий и являющийся по мнению разработчиков из Denuvo Software Gmbh, полной копией оригинала (поскольку не требует изменения исходного кода игры). При этом создатели Denuvo не могут устранить уязвимость, поскольку кейген сам по себе защищён от обратной разработки с помощью всё той же приснопамятной VMProtect…

Остальные участники хакерского сообщества, прославившиеся серийными взломами, пока никак не комментируют версию, озвученную REVOLT. И на данный момент не существует простого способа подтвердить или опровергнуть данное утверждение – проблема в том, что даже после взлома DRM всеми известными способами, они всё равно продолжают нагружать систему в фоновом режиме и точный ответ на вопрос сможет дать либо издатель, либо человек, который сможет отключить новую систему защиты.

Denuvo и Ubisoft традиционно не комментируют ситуацию. На данный момент Assassin’s Creed: Origins по-прежнему не взломана.

Источники: DSOGaming, Wikipedia