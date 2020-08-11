25-летний полтавчанин собрал копию Tesla Cybertruck на основе старого микроавтобуса Citroen [видео]





Еще в начале года мы рассказывали о муляже электромобиля Tesla Cybertruck, которую привезли в Украину в рекламных целях (кстати, сейчас она стоит в Киеве на Почайне возле «Тесла Сервис Кафе»). Оказывается, это не единственная копия будущего электропикапа в Украине — собственный вариант Cybertruck собрал 25-летний полтавчанин Илья Крамер.

Об изобретателе рассказал местный телеканал «PTV Полтавське ТБ». Автор проекта с детства увлекается автомобилями, он успел поработать на СТО и шиномонтаже и выучиться на автомеханика. Идея собрать «украинский кибертрак» пришла ему и его друзьям после анонса электромобиля Tesla Cybertruck. Игорь не захотел ждать 2021-2022 года и платить от $50,000 и выше, поэтому решил сделать его самостоятельно, на создание ушло полгода.

В качестве основы был взят микроавтобус Citroen 1991 года выпуска, конструкция осуществлялась по замерам оригинала. Для начала авторы разобрали салон, выдавили стекло, сняли двери и оптику, срезали крышу и все ненужные элементы кузова. Чтобы копия получилась нужной длины, автомобиль пришлось разрезать пополам. При этом для максимальной схожести с прототипом практически каждую часть металлопрофиля, который и держит кузов, отрезали и приваривали снова.

Двери как и в оригинале открываются дистанционно без ручек, при этом результат получился достаточно вместительным и прочным, чтобы перевезти несколько мешков картошки. С каждым выездом у автомобиля выявляются мелкие недостатки, однако разработчики оперативно устраняют их. Салон пока не доделан, а сам автомобиль не зарегистрирован, так что покататься на нем по дорогам общего пользования нельзя (но это только пока, надеются авторы).

К сожалению, так как в качестве основы используется старый ДВС-автомобиль, «украинский кибертрак» не является электромобилем.

Источник: Полтавське ТБ