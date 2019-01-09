Amazon начала присылать клиентам бесплатные пробники еды и косметики в качестве рекламы
Amazon с августа 2018 года работает над новым рекламным форматом: компания изучает предпочтения пользователей и присылает им бесплатные пробники еды и других продуктов. На это обратило внимание издание Axios.
На сайте Amazon говорится, что эта программа работает по принципу рекомендаций товаров в интернете. Все образцы бесплатные, их оплачивает рекламодатель. Кроме того, известно, что корпорация Джеффа Безоса выбирает получателей при помощи системы машинного обучения.
«Amazon предлагает возможность доставить пробники тем клиентам, которые действительно заинтересованы в такого рода товарах, — подчеркивают в компании. — Это позволяет повысить узнаваемость и конверсию* продукта».
Чтобы начать получать образцы, нужно поставить галочку в настройках аккаунта в интернет-магазине — при этом в настройках новых аккаунтов эта галочка стоит по умолчанию. Среди бесплатных пробников, которые рассылаются пользователям, значатся «еда для животных, продукты питания, косметика, витамины и чистящие средства».
«Рекламные рекомендации Amazon выходят на новый уровень — теперь они реальны, и их можно попробовать, понюхать и пощупать, чтобы убедиться в качестве рекламируемого продукта», — пишут в Amazon.
- Конверсия продукта - термин в рекламной индустрии, обозначающий вероятность того, что пользователь после просмотра рекламы решит приобрести рекламируемый товар.