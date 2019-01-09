Amazon начала присылать клиентам бесплатные пробники еды и косметики в качестве рекламы

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Amazon с августа 2018 года работает над новым рекламным форматом: компания изучает предпочтения пользователей и присылает им бесплатные пробники еды и других продуктов. На это обратило внимание издание Axios.

На сайте Amazon говорится, что эта программа работает по принципу рекомендаций товаров в интернете. Все образцы бесплатные, их оплачивает рекламодатель. Кроме того, известно, что корпорация Джеффа Безоса выбирает получателей при помощи системы машинного обучения.

«Amazon предлагает возможность доставить пробники тем клиентам, которые действительно заинтересованы в такого рода товарах, — подчеркивают в компании. — Это позволяет повысить узнаваемость и конверсию* продукта».

Чтобы начать получать образцы, нужно поставить галочку в настройках аккаунта в интернет-магазине — при этом в настройках новых аккаунтов эта галочка стоит по умолчанию. Среди бесплатных пробников, которые рассылаются пользователям, значатся «еда для животных, продукты питания, косметика, витамины и чистящие средства».

«Рекламные рекомендации Amazon выходят на новый уровень — теперь они реальны, и их можно попробовать, понюхать и пощупать, чтобы убедиться в качестве рекламируемого продукта», — пишут в Amazon.

https://twitter.com/amanfbaby/status/1033418017240039424 «Amazon прислал мне пробник кофе! Наверное, это потому что в моей корзине лежат 15 разных видов кофе». Для выбора товаров Amazon использует в том числе данные о потребительских привычках своих клиентов на основе истории сделанных ими покупок, говорится в объявлении компании, в котором она искала руководителя программы Targeted Product Sampling. «Совместить имеющуюся базу данных о предпочтениях пользователей с доставкой пробников — затея попросту гениальная», — комментирует Рич Гринфилд, управляющий директор и медиа-аналитик из BTIG. Новый формат рекламы поможет корпорации Джеффа Безоса соревноваться на рекламном рынке с Google и Facebook, считает Axios. При этом решение Amazon вызывает и опасения, особенно касательно конфиденциальности: ведь для доставки компания использует адреса и данные о покупках, уточняет The Verge. Источник: VC