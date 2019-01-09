Блоги
Amazon начала присылать клиентам бесплатные пробники еды и косметики в качестве рекламы
17

Amazon начала присылать клиентам бесплатные пробники еды и косметики в качестве рекламы

Amazon начала присылать клиентам бесплатные пробники еды и косметики в качестве рекламы

Amazon с августа 2018 года работает над новым рекламным форматом: компания изучает предпочтения пользователей и присылает им бесплатные пробники еды и других продуктов. На это обратило внимание издание Axios.

На сайте Amazon говорится, что эта программа работает по принципу рекомендаций товаров в интернете. Все образцы бесплатные, их оплачивает рекламодатель. Кроме того, известно, что корпорация Джеффа Безоса выбирает получателей при помощи системы машинного обучения.

«Amazon предлагает возможность доставить пробники тем клиентам, которые действительно заинтересованы в такого рода товарах, — подчеркивают в компании. — Это позволяет повысить узнаваемость и конверсию* продукта».

Чтобы начать получать образцы, нужно поставить галочку в настройках аккаунта в интернет-магазине — при этом в настройках новых аккаунтов эта галочка стоит по умолчанию. Среди бесплатных пробников, которые рассылаются пользователям, значатся «еда для животных, продукты питания, косметика, витамины и чистящие средства».

«Рекламные рекомендации Amazon выходят на новый уровень — теперь они реальны, и их можно попробовать, понюхать и пощупать, чтобы убедиться в  качестве рекламируемого продукта», — пишут в Amazon.

https://twitter.com/amanfbaby/status/1033418017240039424

«Amazon прислал мне пробник кофе! Наверное, это потому что в моей корзине лежат 15 разных видов кофе».

Для выбора товаров Amazon использует в том числе данные о потребительских привычках своих клиентов на основе истории сделанных ими покупок, говорится в объявлении компании, в котором она искала руководителя программы Targeted Product Sampling.

«Совместить имеющуюся базу данных о предпочтениях пользователей с доставкой пробников — затея попросту гениальная», — комментирует Рич Гринфилд, управляющий директор и медиа-аналитик из BTIG.

Новый формат рекламы поможет корпорации Джеффа Безоса соревноваться на рекламном рынке с Google и Facebook, считает Axios. При этом решение Amazon вызывает и опасения, особенно касательно конфиденциальности: ведь для доставки компания использует адреса и данные о покупках, уточняет The Verge.

Источник: VC

  • Конверсия продукта - термин в рекламной индустрии, обозначающий вероятность того, что пользователь после просмотра рекламы решит приобрести рекламируемый товар.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить