«Чтобы убедиться, что вы не робот»: Американский автодилер попросил клиентку пройти капчу… на бумаге

В начале этого месяца мы писали, что Google приступила к бета-тестированию третьей версии системы reCAPTCHА. Как выяснилось, эта система, призванная определять, что перед ней именно человек, а не бот, может использоваться не только в интернете, но и в реальной жизни. Весьма необычную историю о прохождении капчи в реальной жизни при покупке машины (Fiat 500X) жительница американского штата Флорида Марси Робин поведала ресурсу Jalopnic.

Как рассказывает источник, девушка находилась на финальном этапе заключения соглашения, когда среди прочих бумаг заметила просьбу подтвердить, что она не робот. Она была крайне удивлена, когда увидела знакомый тест на бумажном листе бумаги. От Робин требовалось подтвердить, что она не робот, поставив с помощью ручки галочку в соответствующем поле. Собственно, что она и сделала.

I bought a car today, and the dealership had me check off — with a pen, on paper — that I’m not a robot. pic.twitter.com/x6nJ68e6uj

— Marci Robin (@MarciRobin) May 20, 2018