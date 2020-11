Фильм «Чудо-женщина 2» / «Wonder Woman 1984» выйдет в стриминговом сервисе HBO Max и кинотеатрах практически одновременно — в декабре 2020 года

На фоне крупных проблем индустрии кинопроката студия Warner Bros. решила рискнуть и все же выпустить в прокат супрегеройскую фантастику «Wonder Woman 1984» / «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.

Премьера картины пройдет в гибридной форме — подписчики фирменного стримингового сервиса HBO Max смогут увидеть ее без дополнительной оплаты 25 декабря 2020 года, в тот же день фильм выйдет в прокат в тех кинотеатрах США, которые еще работают в условиях карантинных ограничений, ну а с зарубежным прокатом ситуация немного сложнее.

В Warner Bros. заявили, что в тех странах, где сервис HBO Max еще недоступен, кинопрокат «Wonder Woman 1984» / «Чудо-женщина: 1984» стартует на неделю раньше американской премьеры — 16 декабря 2020 года. Однако дата премьеры также может варьироваться в конкретных странах из-за местных карантинных ограничений. В Украине предварительная дата релиза фильма назначена на 16 декабря 2020 года.

For the first time ever, #WonderWoman1984 will release in theaters and stream exclusively on @HBOmax* on December 25.

*Available on HBO Max in the US only at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/bU1Lmg5YDA

— Wonder Woman 1984 (@WonderWomanFilm) November 19, 2020