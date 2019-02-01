Киберполиция Украины запустила на собственном сайте генератор надежных паролей

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На сайте Киберполиции Украины появился сервис генерации надежных паролей, сообщила пресс-секретарь Департамента Киберполиции Юлия Квитко. Его можно найти по ссылке www.cyberpolice.gov.ua/generate-password.

Для генерации пароля достаточно выбрать с помощью ползунка необходимое количество знаков в пароле и задать необходимость использования дополнительных символов и цифр. По умолчанию генератор предлагает пароль из 8 знаков, однако можно выбрать любое необходимое количество символов от 0 до 16.

Интересно, что сервис не использует такую возможность усложнения пароля, как заглавные и прописные буквы — все сгенерированные пароли содержат только заглавные буквы.

В Киберполиции отметили, что на взлом пароля «123456» у хакеров уйдет 1 секунда, «283649Аа+» — 2 месяца, а «283649Аа+#-» — 9 лет, так что стоит защитить свои аккаунты действительно надежными паролями.

Источник: Liga.net, Киберполиция Украины