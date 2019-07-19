Китайская лаборатория «Тяньгун-2» в штатном режиме сошла с орбиты и почти целиком сгорела в атмосфере [обновлено: появилось видео момента входа станции в атмосферу]

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Как и было запланировано ранее, вечером 19 июля 2019 года китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты. Об этом сообщается на сайте Китайского космического агентства.

По словам китайских инженеров, чтобы сойти с орбиты, 18-метровая станция в последний раз запустила свои двигатели с целью уменьшить скорость и скорректировать траекторию. После этого она вошла в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана — между Новой Зеландией и Чили — и начала разрушаться.

В результате большинство элементов станции сгорели в атмосфере и лишь небольшая их часть упала в океан.

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Китайское управление пилотируемой космической техники (CMSEO) опубликовало видео, на котором запечатлен вход в атмосферу орбитальной станции «Тяньгун-2» в рамках завершения ее работы 19 июля 2019 года.

Как сообщается, видеоряд был записан камерой, установленной на внешней части станции. В ролике можно видеть, как аппарат входит атмосферу, после чего его начинает окутывать неравномерно светящееся облако из плазмы. В какой-то момент связь с «Тяньгун-2» пропадает из-за увеличения непрозрачности плотной плазмы для радиоволн.

Источник: N+1