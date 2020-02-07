На честь 50-річчя міста Прип’ять презентували діджитал-барельєф «Прометей» площею 350 кв.м. [відео]





Автори культурного проекту АРТЕФАКТ та мурала на ЧАЕС презентували великий діджитал-барельєф на головній стіні легендарного готелю Полісся, розташованого у центрі міста Прип’ять. Загальна площа арт-об’єкту становить майже 350 м2, він став подарунком мешканцям міста на честь його 50-річчя.

Держава, як виявилося, не організовувала ніяких святкувань, тому 4 лютого 2020 року, у ювілейний день народження Прип’яті, культурні та громадські активісти Чорнобилю провели власну культурну акцію.

На центральній площі міста проект ARTEFACT представив діджитал-барельєф «Прометей» медіа-артиста Валерія Коршунова, на одному з головних символів Прип’яті — готелі «Полісся». Проекція висотою 25 метрів була створена за допомогою сучасної 3D-графікі, що перетиналася з хронікою молодої Прип’яті. Саундтрек був написаний зі Звуків Чорнобиля автором діджитал-барельєфу. Проект розповів історію Прометея як одного з символів міста Прип’ять, оживляючи спогади та презентуючи сучасний подарунок мешканцям міста.

Акція в Прип’яті, на якій були присутні колишні мешканці міста, представники медіа, громадських та мистецьких організацій, єдналася телемостом з Національним музеєм Чорнобиля, де зібрались прип’ятчани, які не змогли поїхати у Зону Відчуження. Окрім мистецького змісту, акція мала соціальну направленість — на день 50-річчя Прип’яті створено петицію на сайті Президента.

«Культура та мистецтво – є одними з найважливіших рушійних сил соціальних питань у розвинутих країнах. Заради майбутнього нам потрібно подолати наслідки не лише радіаційної, а й інформаційної катастрофи Чорнобиля, в якій ми живемо сьогодні. Ми створили петицію на сайті Президента України, в якій звертаємо увагу до досить простих, але вкрай важливих питань Чорнобиля, що стосуються кожного сучасного українця сьогодні» — зазначив Валерій Коршунов.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року автор проекту ARTEFACT Валерій Коршунов презентував мурал «Погляд у Майбутнє», який був обраний представниками ЧАЕС та намальований на адміністративній будівлі ЧАЕС, як символ того, що людина може переосмислювати та виправляти помилки минулого заради майбутнього.

Джерело: ARTEFACT