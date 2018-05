На GOG вышел перевыпуск гоночного симулятора 1999 года Star Wars: Episode I Racer, а также стартовали скидки на игры Star Wars

Спустя 19 лет после выпуска оригинальной версии на сервисе GOG вышел обновленный релиз гоночного симулятора Star Wars Episode I: Racer. Игра предлагает воплотиться в юного Энакина Скайуокера и посоревноваться в заездах на 21 классической трассе из 8 миров, включая Татуин и другие локации из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Отметим, что цифровой релиз Star Wars Episode I: Racer по сути представляет собой не ремастер или римейк, а портированную версию оригинального релиза, модифицированную для запуска на современных операционных системах. Тем не менее игра запускается в разрешении 1080p с частотой кадров 60 fps, при этом можно выбрать современное соотношение сторон 16×9, тогда как оригинал запускался в соотношении 4×3.

Релиз поддерживает Windows: 7 / 8 / 10, режим LAN-мультиплеера (до 8 игроков) а также требует минимум 1,8 ГГц рабочей частоты, 1 ГБ оперативной памяти и видеокарту с поддержкой DirectX 9.0c. Стоимость игры до 8 мая составит $8,49 с учетом 15% скидки, после чего вернется на базовый уровень $9,99, купить ее можно по следующей ссылке.

P.S. В честь приближающегося «Праздника Силы» 4 мая («May the Force be with you») на сервис GOG также можно приобрести со скидкой такие игры, как STAR WARS: Knights of the Old Republic, STAR WARS: Battlefront II (Classic ,2005), STAR WARS: The Force Unleashed, STAR WARS: X-Wing vs TIE Fighter и другие (полный список доступен по следующей ссылке).

Источник: GOG