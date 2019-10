Побит рекорд самого долгого беспосадочного рейса в истории коммерческой авиации

Австралийская авиакомпания Qantas осуществила самый продолжительный в истории коммерческой авиации беспосадочный рейс. Полет лайнера Boeing 787 Dreamliner из Нью-Йорка в Сидней продолжался 19 часов 16 минут — за это время самолет преодолел 16,2 тыс. км, после чего успешно приземлился в Международном аэропорту Сиднея с опозданием в 37 минут.

Как сообщает Bloomberg, рейс носил экспериментальный характер. Так, на борту самолета находилось всего 49 человек — в основном сотрудники Qantas, журналисты и 6 выбранных авиакомпанией пассажиров (их всех разместили в салоне бизнес-класса), а также 6 пилотов, 6 бортпроводников, несколько психологов и врачей, которые во время перелета отслеживали и фиксировали состояние пребывающих в самолете людей, в том числе заставляли пассажиров время от времени выполнять легкие физические упражнения, наблюдали за их поведением с помощью носимых сенсоров, исследовали уровень стресса и утомляемости у бортпроводников, следили за мозговой активностью пилотов во время управления воздушным судном при помощи специальных надеваемых на голову обручей и изучали их психологическое состояние по окончанию смены.

Любопытно, что в начале рейса экипаж делал все возможное, чтобы не дать пассажирам уснуть и тем самым минимизировать для них будущий джетлаг (для справки, разница во времени между Нью-Йорком и Сиднеем — 15 часов): в частности, бортпроводники держали свет включенным на протяжении шести часов после взлета и подали ужин с большим количеством специй.

Еще одной особенностью рейса стало то, что пассажирам разрешили взять с собой лишь ручную кладь. Как указывают в авиакомпании, современные лайнеры не могут совершать столь длинные перелеты с полной загрузкой из-за ограниченного размера топливных баков, а потому было принято решение не только ограничить число людей на борту, но и отказаться от перевозки какого-либо багажа. В то же время, по итогам перелета стало известно, что оставшегося к моменту приземления топлива хватило бы еще на 90 минут полета.

В ближайшем будущем авиакомпания планирует осуществить еще несколько тестовых беспосадочных рейсов на сверхдальние расстояния, причем один из таких перелетов, который будет выполнен по маршруту Лондон-Сидней, вероятно, позволит Qantas установить еще один рекорд по продолжительности беспосадочного полета — предполагаемое время в пути по такому маршруту составит 20 часов 30 минут.

По итогам рекордных рейсов специалисты предприятия сделают объективные выводы касательно влияния долгих беспосадочных полетов на пилотов, экипаж, пассажиров и состояние техники, после чего решат, стоит ли делать такие рейсы регулярными (по предварительным планам Qantas, осуществление первого регулярного сверхдальнего беспосадочного авиарейса между Сиднеем и Нью-Йорком намечено на 2022 год; к этому времени предприятие надеется закупить специальные самолеты без эконом-класса, с сиденьями-кроватями и тренажерным залом). Впрочем, даже если выяснится, что сверхдальние беспосадочные перелеты нецелесообразны, наблюдения, сделанные во время тестовых рекордных рейсов, не окажутся бесполезными: как предполагается, на их основе авиакомпания сможет «выработать более эффективные меры по улучшению обслуживания находящихся на борту пассажиров, минимизации джетлага, а также выявить более оптимальные временные интервалы для работы и отдыха экипажа».

