Полноценный трейлер третьего сезона Sex Education
Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала Sex Education / «Половое воспитание» — восемь новый эпизодов шоу появятся в библиотеке онлайн-кинотеатра одновременно 17 сентября.
Продолжение комедийного сериала выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix спустя 1,5 года после показа второго сезона и расскажет о новых приключениях учеников средней школы Мурдейл. В трейлере можно увидеть слегка повзрослевших героев: Отиса Милбёрна и Эрика Эфьонга, Мэйв Уайли и Адама Гроффа. В третьем сезоне также появятся новые персонажи — к проекту присоединились Джемайма Кёрк («Девчонки») — ей досталась роль новой директрисы школы — певец Дуа Салех и Джейсон Айзекс (Люциус Малфой из киносаги о Гарри Поттере.
Трейлер третьего сезона Sex Education на английском языке
- Sex Education — комедийный сериал Netflix, который рассказывает о жизни подростков, учащихся в одной из британских школ. В центре сюжета — школьник Отис Милбёрн, живущий со своей матерью — Джин Милбёрн, известным специалистом по сексологии и психологии отношений. Открыв в себе талант решать интимные проблемы сверстников, Отис Милбёрн вместе с подругой Мэйв Вайли начинают консультировать одноклассников за деньги.
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- Первый из 8 эпизодов дебютировал в январе 2019 года на Netflix и получил высокие оценки от критиков и зрителей. В январе 2020 года вышел второй сезон, который тоже получил высокие оценки (98% на Rotten Tomatoes).