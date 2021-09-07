Полноценный трейлер третьего сезона Sex Education





Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала Sex Education / «Половое воспитание» — восемь новый эпизодов шоу появятся в библиотеке онлайн-кинотеатра одновременно 17 сентября.

Продолжение комедийного сериала выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix спустя 1,5 года после показа второго сезона и расскажет о новых приключениях учеников средней школы Мурдейл. В трейлере можно увидеть слегка повзрослевших героев: Отиса Милбёрна и Эрика Эфьонга, Мэйв Уайли и Адама Гроффа. В третьем сезоне также появятся новые персонажи — к проекту присоединились Джемайма Кёрк («Девчонки») — ей досталась роль новой директрисы школы — певец Дуа Салех и Джейсон Айзекс (Люциус Малфой из киносаги о Гарри Поттере.

Трейлер третьего сезона Sex Education на английском языке