Разработчики из People Can Fly опубликовали сюжетно-геймплейный трейлер грядущего кооперативного шутера Outriders





Польская студия People Can Fly, авторы Painkiller, Bulletstorm и Gears of War: Judgment, и издатель Square Enix опубликовали новый трейлер Outriders — грядущего научно-фантастического шутера с элементами RPG и акцентом на кооперативном прохождении. В ролике авторы показали геймплейные моменты, а также рассказали о сюжете.

Как оказалось, завязка истории в игре будет весьма незамысловата: человечество покинуло «умирающую» Землю и высадилось на планете Инок, на которой внезапно обрело сверхъестественные способности, нечто вроде магии, но взамен лишилось части рассудка и погрязло в междоусобицах. Однажды герои засекают некий загадочный сигнал, после чего отправляются из Первого Города — первого поселения на Иноке — на поиски его источника.

Трейлер на английском языке.

Трейлер на русском языке.

В плане геймплея Outriders обещает быть похожей на Gears of War, т.е. это будет шутер с укрытиями от третьего лица. Проходить ее можно будет как в одиночку, так и в компании одного-двух человек. Игрокам на выбор будут представлены герои разных классов, обладающие различными сверхчеловеческими умениями, такими как способность телепортироваться, создавать «стены пламени» и обращать свою кожу в камень для уменьшения получаемого урона. Используемое оружие и броню можно будет кастомизировать, также предусмотрена «глубоко проработанная» система прокачки персонажа. Кроме того, известно, что одна из геймплейных механик будет завязана на сборе лута. Более подробно об игре People Can Fly обещают рассказать во время стрима-презентации, который состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву на Twitch-канале Square Enix.

Напомним, что релиз Outriders, официальный анонс которой состоялся в рамках E3 2019 (там же был показан ее дебютный трейлер), запланирован на конец 2020 года, причем шутер выйдет как на PC (страница проекта с возможностью предзаказа уже появилась в Steam), так и на консолях сразу двух поколений — PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X.

Напоследок отметим, что Outriders стала главной темой февральского номера журнала Game Informer. Помимо эксклюзивной статьи на страницах издания, журналисты обещают в течение месяца регулярно публиковать эксклюзивные материалы об игре на сайте журнала в специальном «хабе».