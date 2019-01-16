Сын Айвана Райтмана снимает третью часть франшизы Ghostbusters / «Охотники за привидениями», она выйдет уже летом 2020 года (а пока смотрите первый тизер)

В начале этой недели прошли слухи о том, что Голливуд взялся за воскрешение франшизы Ghostbusters / «Охотники за привидениями», поручив его Джейсону Райтману — сыну того самого Айвана Райтмана, который снял первые две части серии. Теперь же информация об этом подтвердилась официально, а в сети появился первый тизер проекта Ghostbusters 3 с анонсом премьеры, которая состоится летом 2020 года.

Авторы новой картины с рабочим названием Ghostbusters 3 отметут как страшный сон картину 2016 года «Охотники за привидениями» с женским составом команды и Крисом «Тором» Хемсвортом. Фильм станет не перезапуском или ремейком, а прямым продолжением второй части, вышедшей еще в 1989 году, через пять лет после премьеры первых Ghostbusters.

События полноценной третьей части будут развиваться в современных реалиях, так что если мы и увидим членов старой команды охотников в исполнении Билла Мюррея, Дэна Эйкройда и Эрни Хадсона (к сожалению, Гарольд Рамис умер в 2014 году), то они будут достаточно старыми. Режиссером Ghostbusters 3 выступит Джейсон Райтман (Juno, Tully), он же в соавторстве с Гилом Кинаном (Monster House, Poltergeist) написал сценарий картины.

Отметим, что Sony Pictures неоднократно пыталась возродить легендарную франшизу — в 1990-х годах один из исполнителей главной роли Дэн Эйкройд написал сценарий продолжения, а в 2010-х Айван Райтман объявил о готовности занять режиссерское кресло. Впрочем, по различным причинам (включая откровенно негативное отношение к проекту своенравного Билла Мюррея) проект до сих пор так и не состоялся.

Источник: EW