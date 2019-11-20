Уиллем Дефо — о современных кинокомиксах: «Они перестали развиваться»
В поддержку предстоящего фильма «Маяк» Уиллем Дефо дал интервью, в котором высказался насчет современных кинокомиксов.
Напомним, дебютной ролью Дефо в фильме-комиксе был Зеленый гоблин в «Человеке-пауке» Сэма Рейми. По утверждению актера, в те годы супергеройское кино напоминало работу над инди-фильмом.
Актер стал скептически относиться к кинокомиксам после съемок в «Аквамене» 2018 года, где он сыграл Нуйдиса Вулко. Он считает, что отношение к производству кинокомиксов значительно ухудшилось.
По его мнению, современная проблема кинокомиксов состоит в том, что они стали довольствоваться однообразием. Из-за финансового успеха супергеройских франшиз авторы новых картин сегодня крайне редко берутся радовать зрителей новыми подходами и идеями.
Напоследок отметим, что следующий фильм с участием Уиллема Дефо — «Маяк» — выйдет 23 января 2020 года.
Источник: DTF