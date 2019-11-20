Уиллем Дефо — о современных кинокомиксах: «Они перестали развиваться»

«Процесс съемок современного кино позволяет вытворять на площадке самые различные трюки благодаря самому разнообразному оборудованию, безумным кранам и всему такому. Однако в то же время все это сегодня переоценено. На экшен-сцены тратится слишком много денег, им уделяется слишком много внимания, из-за чего они получаются затянутыми и шумными.

Не хочу кусать руку, которую меня кормит, но нет, серьезно, это не те фильмы, в которых я жажду сниматься в первую очередь», — указывает Дефо.