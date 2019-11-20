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Уиллем Дефо — о современных кинокомиксах: «Они перестали развиваться»

Уиллем Дефо — о современных кинокомиксах: «Они перестали развиваться»

Уиллем Дефо — о современных кинокомиксах: «Они перестали развиваться»


В поддержку предстоящего фильма «Маяк» Уиллем Дефо дал интервью, в котором высказался насчет современных кинокомиксов.

Напомним, дебютной ролью Дефо в фильме-комиксе был Зеленый гоблин в «Человеке-пауке» Сэма Рейми. По утверждению актера, в те годы супергеройское кино напоминало работу над инди-фильмом.

«Человек-Паук» получился столь интересным, потому что Рэйми снимал его как маленький независимый фильм. Это было время, когда доступ к технологиям был ограничен, а сами кинокомиксы являлись чем-то новым. Никто не знал, что надо делать, не было никаких экспертов и цифр. Это делало такие фильмы захватывающими. Теперь же индустрия переросла саму себя», — указывает Дефо.

Актер стал скептически относиться к кинокомиксам после съемок в «Аквамене» 2018 года, где он сыграл Нуйдиса Вулко. Он считает, что отношение к производству кинокомиксов значительно ухудшилось.

«Процесс съемок современного кино позволяет вытворять на площадке самые различные трюки благодаря самому разнообразному оборудованию, безумным кранам и всему такому. Однако в то же время все это сегодня переоценено. На экшен-сцены тратится слишком много денег, им уделяется слишком много внимания, из-за чего они получаются затянутыми и шумными.

Не хочу кусать руку, которую меня кормит, но нет, серьезно, это не те фильмы, в которых я жажду сниматься в первую очередь», — указывает Дефо.

По его мнению, современная проблема кинокомиксов состоит в том, что они стали довольствоваться однообразием. Из-за финансового успеха супергеройских франшиз авторы новых картин сегодня крайне редко берутся радовать зрителей новыми подходами и идеями.

«Этим фильмам не хватает наполненности. Им нужен всплеск креативности, им нужны люди, раздвигающие границы и двигающиеся вперед. Потому что сейчас индустрия кинокомиксов перестала двигаться вперед, в центре ее внимания — одна лишь бизнес-составляющая.

С их ресурсами они определенно могли бы выпускать гораздо более интересные вещи», — заключает Дефо.

Напоследок отметим, что следующий фильм с участием Уиллема Дефо — «Маяк» — выйдет 23 января 2020 года.

Источник: DTF

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