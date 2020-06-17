В Fortnite стартовал новый сезон Splashdown, посвященный водной тематике. Там есть акулы, мародеры и Аквамен [трейлеры]

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После двух переносов подряд сегодня наконец стартовал третий сезон второй главы онлайн-шутера Fortnite, посвященный водной тематике. В предшествующем событии игровой остров был полностью затоплен, так что уцелевшие игроки собрались на плавучих базах, сталкиваясь с новыми опасностями. Однако постепенно вода убывает и на поверхности появляются новые районы и враги…

Естественно, разработчики подготовили новые способы передвижения (акулы и не только), свежий дизайн героев (включая Аквамена в исполнении Джейсона Момоа), мародеров на основее ИИ и другие новинки.

Дополнительные бонусы получат обладатели боевого пропуска, который будет действовать до 26 августа 2020 года.

Напомним, что ранее число зарегистрированных игроков в Fortnite превысило 350 миллионов, а виртуальный концерт рэпера Трэвиса Скотта в Fortnite привлек рекордные 15,2 млн зрителей. Разработчики также заявили, что Fortnite будет доступен на консолях Playstation 5 и Xbox Series X со старта продаж, однако версия на Unreal Engine 5 выйдет не ранее середины 2021 года.

Источник: Fortnite