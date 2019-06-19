В сеть попал первый тизер экранизации игры Monster Hunter / «Охотник на монстров» с Миллой Йовович в главной роли

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Еще весной прошлого года стало известно, что Пол У. С. Андерсон собирается экранизировать игру Monster Hunter от Capcom, пригласив на главную роль свою жену Миллу Йовович. И сегодня благодаря утечке «экранки» первого тизера мы можем оценить, что получилось у авторов проекта.

Пол Андерсон уже занимался экранизациями игровых франшиз Resident Evil, Mortal Kombat, DOA: Dead or Alive, так что имеет весьма богатый опыт в этом жанре.

Кроме Миллы Йовович, которая сыграет Артемиду, в фильме снимутся Рон Перлман (Адмирал), T.I. (Линк) и Тони Джаа. По сюжету Артемида вместе со своим отрядом попадает в другой мир, где ей приходится сражаться с гигантскими монстрами ради выживания.

Съемки фантастического боевика прошли осенью прошлого года в Южной Африке, при этом на картину выделили достаточно скромный бюджет в $60 млн. Премьера фильма Monster Hunter запланирована на 4 сентября 2020 года.

P.S. Если вы не играли в игру Monster Hunter / «Охотник на монстров», то можете оценить ее по трейлеру:

Источник: Polygon