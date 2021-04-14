Вышел второй трейлер боевика F9 / «Форсаж 9» с братьями Торетто в исполнении Вина Дизеля и Джона Сины (премьера пока назначена на 25 июня 2021 года)

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Компания Universal Pictures опубликовала второй трейлер девятой части своей автофраншизы «Форсаж» / Fast&Furious с Вином Дизелем в главной роли.

По сюжету фильма Доминик Торетто (Вин Дизель) отходит от дел и живет мирной жизнью с женой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном, изредка встречаясь со старыми друзьями. Однако мстительная кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон) решает превратить жизнь героя в ад, задействуя младшего брата Доминика — Джейкоба Торетто (Джон Сина)…





Сценарий F9 / «Форсаж 9» написал Дэниэл Кэйси, режиссером выступил Джастин Лин, до этого снявший четыре части франшизы подряд — с третьей «Tokyo Drift» (2006) по шестую «Fast & Furious 6» (2013).

Помимо бессменного Вина Дизеля (Доминик Торетто) в фильме F9 / «Форсаж 9» появятся старожилы франшизы Мишель Родригес (Летти Ортис), Джордана Брюстер (Миа Торетто) и даже Сон Кан (Хан) и Лукас Блэк (Шон Босуэлл). Основной состав предыдущих частей также в строю, так что мы вновь сможем увидеть Натали Эммануэль (Рамзи), Тайриза Гибсона (Роман Пирс), Лудакриса (Тедж Паркер) и Шарлиз Терон (Сайфер). Среди новичков стоит отметить бывшего профессионального рестлера Джона Сину (Джейкоб Торетто), который успел отметиться в новом «Отряде самоубийц».

Изначально картина F9 / «Форсаж 9» должна была выйти в кинотеатрах 21 мая 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 2 апреля 2021 года, затем на 20 мая 2021 года, а теперь авторы пообещали выпустить ее 25 июня 2021 года.

Источник: Universal Pictures