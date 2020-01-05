Аль Пачино охотится на нацистов в расширенном трейлере сериала Hunters, который выйдет на Amazon Prime 21 февраля

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Стриминговый сервис Amazon Prime назвал дату выхода остросюжетного сериала Hunters, одну из главных ролей в котором сыграл известный голливудский актер Аль Пачино. Все десять серий будут доступны к просмотру 21 февраля. Помимо этого, создатели грядущего сериала выпустили расширенный трейлер.

Отметим, что события Hunters разворачиваются в 1977 году в альтернативной реальности в Нью-Йорке, в который после окончания Второй мировой войны сбежали сотни нацистов. В центре сюжета — разнородная группа взявшихся спасти свою страну американцев, которым стало известно, что нацисты сговариваются создать в США Четвертый рейх.

Помимо Аль Пачино, в сериале снялись также Логан Лерман («Ярость»), Кейт Малвэйни («Великий Гэтсби»), Джеррика Хинтон («Анатомия страсти») и Джош Рэднор («Как я встретил вашу маму»).

Шоураннерами «Охотников» выступают Дэвид Уил и Никки Тоскано. Последняя работала над «Мотелем Бейтсов» и «24 часа: Наследие».

Эпизоды сериала снимали Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка»), Дэнни Гордон («Джек Райан») и Нельсон Маккормик («Хорошая жена»). Исполнительным продюсером шоу выступил Джордан Пил — лауреат премии «Оскар» за триллер «Прочь».