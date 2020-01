Александрия Окасио-Кортес уверена, что бесконтрольное распространение технологии распознавания лиц сделает нашу жизнь похожей на сеттинг сериала «Черное зеркало»

Член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес, один из наиболее заметных молодых американских политиков, выразила обеспокоенность по поводу распространения систем распознавания лиц.

Как передает Business Insider, она заявила, что без должной регуляции данная технология быстро превратит общество в антиутопию, словно в сериале «Черное зеркало». Причем некоторые случаи злоупотреблений уже сегодня напоминают эпизоды из шоу.

Тотальная слежка, которую делает возможным распознавание лиц, порождает такие проблемы, как нарушение частной жизни и торговля личными данными. Окасио-Кортес напомнила также об исследованиях, согласно которым распознающие лица алгоритмы страдают от расовой предвзятости. Особое внимание она уделила тому, что многие опасности, связанные с данной технологией, замаскированы под самые безобидные вещи: например, многие не осознают, что фотофильтры для лица, используемые во многих популярных приложениях, в действительности могут собирать данные о внешности пользователя, которые затем могут быть использованы отнюдь не во благо.

Свое мнение Окасио-Кортес высказала на слушаниях, которые прошли в Комитете по надзору и реформам и были целиком посвящены распознаванию лиц. На нем выступили как противники технологии, так и представители отрасли.

Любопытно, что выступление Окасио-Кортес нашло отклик среди присутствующих: со своей коллегой согласилась другой член Палаты представителей США от демократов Каролин Мэлони, назвавшая некоторые возможные приложения распознавания лиц «сомнительными и даже опасными».

