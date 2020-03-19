Американская компания Skyryse представила решение, позволяющее управлять вертолетом при помощи планшета

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Американская компания Skyryse представила систему полуавтоматического пилотирования FlightOS, которая позволяет значительно упростить управление практически любым летательным аппаратом и перевести его на экран планшета или джойстик. Как пишет eVTOL, отработка инновационной системы производится на модифицированном легком вертолете Robinson R44.

Разработчики полагают, что FlightOS позволит значительно ускорить обучение пилотов управлению вертолетами и самолетами, а также существенно упростить сам процесс пилотирования, благодаря чему управлять такими летательными аппаратами сможет большее число людей. В конечном итоге это позволит повысить мобильность в обществе. Кроме того, указывается, что новое решение позволит пилотам-новичкам в большинстве случаев летать так же уверенно и безопасно, как это делают их более опытные коллеги, а также повысить безопасность перелетов, осуществляемых в плохих погодных условиях.

По утверждению инженеров, системой FlightOS можно оборудовать любой современный и перспективный летательный аппарат, оснащенный электродистанционной системой управления. На такой вертолет или самолет компания предлагает установить радиолокационную станцию, камеры, всевозможные сенсоры, а также фирменную вычислительную систему Luna, которую Skyryse представила в декабре прошлого года. Напомним, данное решение, как утверждается, позволяет превратить любой современный летательный аппарат в беспилотник.

Поскольку в основе FlightOS лежит Luna, новая система способна полностью контролировать летательный аппарат, обеспечивания его стабильное и безопасное пребывание в воздухе. Благодаря этому управление вертолетом или самолетом можно свести до упрощенных команд на взлет, посадку, поворот или и вовсе автоматический полет к заданной точке, для передачи которых будет достаточно, например, бортового планшетного компьютера.

Примечательно, что испытания FlightOS уже состоялись. Во время проверок двое сотрудников Skyryse, не умеющие пилотировать вертолет традиционным способом, с помощью планшета успешно справились с управлением Robinson R44 не только на тренажере, но и поднявшись на нем в воздух.

В настоящее время Skyryse занимается сертификацией новой системы в соответствии с основными и дополнительными требованиями Федерального управления гражданской авиации США.

Источник: N+1