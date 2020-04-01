Американские инженеры разработали бюджетные «умные» подгузники





Инженеры из Массачусетского технологического института в США разработали бюджетный вариант системы для «умных» подгузников, показывающей, когда нужно заменить белье. Об этом сообщает Dezeen.

Решение состоит из встроенного в одноразовый подгузник беспроводного сенсора влажности и стороннего устройства-приемопередатчика, которое, фиксируя при помощи датчика изменения в подгузнике, отправляет соответствующее уведомление на компьютер или смартфон родителя, опекуна или медсестры.

Примечательно, что похожие разработки существовали и до этого, однако датчики в них передавали данные по bluetooth и требовали для работы батарейки, что увеличивало стоимость производства. Чтобы удешевить решение, инженеры из MIT решили задействовать в качестве сенсоров RFID-метки, которые стоят всего два цента и работают без аккумулятора (необходимую энергию они получают из входящих радиоволн от приемопередатчика).

Еще одна особенность новой системы состоит в том, что применяемые в ней датчики в качестве антенны используют присутствующий в большинстве современных подгузников сверхпоглощающий полимерный материал, обеспечивающий быстрое впитывание влаги. Намокая и расширяясь, данный материал обретает незначительные токопроводящие свойства, которых, тем не менее, достаточно, чтобы дальность отправки сигнала от весьма недальнобойных в обычных условиях RFID-меток могла быть увеличена до одного метра.

Разработчики полагают, что созданное ими устройство пригодится не только для детских подгузников, но и для впитывающего нижнего белья, предназначенного для взрослых пациентов больниц и обитателей домов престарелых, которые иногда могут стесняться просить обслуживающий персонал о замене подгузника. При этом несвоевременная замена данного вида нижнего белья грозит возникновением опрелостей и других неприятных последствий.