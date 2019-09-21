Американский палубный беспилотник-заправщик MQ-25A совершил первый полет

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Перспективный американский палубный БПЛА-заправщик MQ-25 Stingray, разрабатываемый авиастроительным концерном Boeing, 19 сентября 2019 года совершил первый полет. Согласно сообщению компании, в воздух поднялся экспериментальный образец аппарата под обозначением T1. Испытания летных образцов, создаваемых в рамках опытно-конструкторских работ, начнутся позже.

Отметим, что Boeing выиграл тендер на разработку палубного беспилотника MQ-25A в 2018 году. Компания получила контракт ВМС США на разработку, производство и проведение испытаний четырех беспилотников. После успешного завершения этого этапа концерн может получить контракт на производство еще 68 аппаратов. Общая стоимость проекта MQ-25 оценивается в $13 млрд.

MQ-25 выполнен по классической самолетной схеме с трапециевидным в сечении фюзеляжем и крылом нормальной стреловидности. Кили аппарата имеют большие углы наклона, благодаря чему в полете они выполняют роль в том числе горизонтальных стабилизаторов. Сопло двигателя выполнено плоским для уменьшения заметности беспилотника в радиолокационном и инфракрасном спектрах.

Совершивший первый полет MQ-25 был разработан и собран Boeing в рамках подготовки к тендеру ВМС США. Разрешение Федерального управления гражданской авиации США на летные испытания беспилотника T1 концерн получил в начале сентября текущего года.

Первый полет беспилотника состоялся в аэропорту Сент-Луиса в Иллинойсе. Аппарат в полностью автономном режиме выполнил взлет, полет по заданному маршруту и посадку. Как сообщает Defense News, общая продолжительность полета MQ-25 составила два часа. Специалисты проверили работу систем обмена данными с беспилотником, его устойчивость и управляемость.

Летные испытания MQ-25 будут проводиться на протяжении полутора лет. Такие проверки позволят получить полную информацию о работе всех систем беспилотника, включая заправочную, а также доработать их. Затем концерн приступит к расширенным испытаниям четырех опытных летных образцов MQ-25. Принять новый беспилотник на вооружение ВМС США планируют к 2024 году.

Согласно требованиям военных, аппарат должен быть способен доставить 6,4 т горючего для дозаправки в воздухе 4 — 6 истребителей на расстояние до 930 км от авианосца. Предполагается, что использование БПЛА позволит облегчить нагрузку на парк F/A-18F Super Hornet, осуществляющих заправку других самолетов в настоящее время, и задействовать освобожденные машины для выполнения боевых задач, а также вдвое увеличить радиус действия боевых истребителей за счет гораздо большего радиуса полета, чем у традиционных аналогов.

Помимо этого, на MQ-25A планируется устанавливать аппаратуру для параллельного выполнения задач наблюдения, разведки и сбора информации.

Источник: N+1