Безумнее некуда: украинского лоукостера SkyUp хотят лишить лицензии за… невыполнение решения Барышевского суда





Нашумевшая история об украинской бюджетной авиакомпании SkyUp и Барышевском районном суде Киевской области получила весьма анекдотичное продолжение.



Для тех, кто уже успел забыть, или был в отпуске без интернета и вовсе пропустил данный спектакль, рекомендуем сначала прочитать нашу предыдущую новость. Если вкратце, 24 мая Барышевский райсуд неожиданно постановил остановить действие лицензии SkyUp на выполнение полетов. Новость вызвала широкий резонанс в силу многих обстоятельств, включая то, что по факту Барышевский райсуд не имел права выносить данное определение, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок выступают Министерство инфраструктуры и Госавиаслужба Украины. Тогда эксперты говорили, что отозвать лицензию может только Административный суд, а ответчиком должна быть Госавиаслужба. Тогда главные украинские чиновники — это премьер-министр Владимир Гройсман и министр Владимир Омелян — назвали решение абсурдным и призвали регулятора разобраться в ситуации.

Переходя к сути новости, недавно в прокуратуру, Нацполицию и Государственное бюро расследований (ГБР) поступило заявление с жалобой на совершение криминального преступления компанией SkyUp, а именно — невыполнение решения Барышевского райсуда о приостановке лицензии авиаперевозчка. Но самое интересное, что заявление это написала Оксана Пасенко. Да, это та самая Оксана Пасенко, от имени которой был подан иск против SkyUp, послуживший основанием для вынесения Барышевским райсудом определения о приостановке действия лицензии перевозчика.



О поданном в ГБР и ГПУ заявлении сообщил в Facebook совладелец авиакомпании Александр Альба, приложив фотографии первой и последних страниц заявления, датированного 10 июня.

Учора у нас був важкий день. Одразу у двох літаків виникли несправності, через що більш, ніж на 30 хвилин, довелося… Опубліковано Aleksandr Alba Вівторок, 2 липня 2019 р.

Ироничность и анекдотичность ситуации заключается в том, что сама Оксана Пасенко никогда не покупала билеты у SkyUp и никогда не была клиентом авиакомпании. Кроме того, общаясь с журналистами программы Схемы, Оксана Пасенко на камеру рассказала, что не подавала никаких исков против SkyUp. Собственно, вот фрагмент видео с интервью:

Баришівський суд VS SkyUp Баришівський суд VS «перший український лоукост» SkyUpНашій Valeriya Egoshyna після детективних пошуків все ж вдалося знайти жінку, за позовом якої Баришівський суд вирішив призупинити ліцензію «першому українському лоукостеру» SkyUp ► http://bit.ly/31ONfxiЗнайомтеся! Це – Оксана Пасенко, мешканка Баришівки, що на Київщині.Сама Оксана зізналася нам, що ніколи не літала літаком і що зараз тимчасово не працює.Та й взагалі позивачка виявилася не зовсім позивачкою, адже стверджує, що ніякого позову не подавала.Для цього, каже, використали її втрачені документи – тож вона вже звернулася із відповідною заявою до Нацполіції#Схеми Опубліковано Схеми: корупція в деталях — RFERL Пʼятниця, 21 червня 2019 р.

По данным журналистов программы, полиция приняла обращение женщины, представившейся как Оксана Пасенко, хотя та не представила никаких документов, подтверждающих личность. Заявление зарегистрировано в Барышевском отделение полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области. Позже Схемы сообщили, что Пасенко написала заявление об отказе от иска.

С учетом всего этого сложно подобрать слова, чтобы описать все это безумие и абсурдность ситуации. Напомним, еще 5 июня SkyUp подала апелляцию на решение Барышевского суда, она пока не была рассмотрена. Будем надеяться, что вскоре это представление закончится и цирк уедет.

Источник: Александр Альба Facebook и Liga.net