Boeing неожиданно отчитался о проведении эксперимента, который подтвердил экономичность совместных перелетов лайнеров клином





Пока европейский авиастроительный концерн Airbus только разрабатывает планы по изучению эффективности совместных полетов лайнеров клином, его американский «коллега» Boeing внезапно отчитался об уже проведенном эксперименте по групповому перелету самолетов в такой формации.

По заявлению компании, эксперимент состоялся еще в 2018 году, в нем участвовали два самолета: проходивший приемочные летные испытания новый «грузовик» Boeing 777F, изготовленный для компании FedEx Express, и ecoDemonstrator, собственный экспериментальный лайнер Boeing.

По сообщению Aviation Week, во время эксперимента ecoDemonstrator летел на своих крейсерских скоростях и высоте вслед за Boeing 777F на расстоянии 1,22 километра от него. Управлял ведомым лайнером при этом автопилот — но не обычный, а способный на основе информации о полете, получаемой от самолета впереди по ADS-B, высчитывать зону, где, предположительно, должны оставаться вихревые следы, причем умеренной силы, чтобы минимизировать ухудшение управляемости самолета, и держаться в ней.

Задача испытаний заключалась не только в том, чтобы проверить теорию о возможности использовать вихревые следы ведущего самолета для уменьшения сопротивления воздуха и в качестве источника дополнительной подъемной силы для ведомого летательного аппарата, но и в апробации модели, способной точно предсказывать зону, где образуются необходимые вихревые следы, а также тестировании умения инновационной системы управления рассчитывать в реальном времени при помощи данной модели оптимальный курс и лететь по нему.

По итогам испытания, прошедшие вдоль побережья штатов Орегон и Вашингтон, были признаны успешными. Экономия топлива, по утверждению Boeing, составила 5-10%. В компании заявили, что результаты эксперимента будут использованы в последующих исследованиях, призванных заложить основу для эффективных и безопасных групповых перелетов коммерческих лайнеров в V-образной формации в будущем.

Источник: N+1