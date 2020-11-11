Брюс Уиллис снялся в ужасной фантастике «Breach» / «Anti-Life», увидеть ее можно с 18 декабря 2020 года [трейлер]





В последние годы карьера Брюса Уиллиса идет по ниспадающей, однако даже для ее текущего уровня фантастический фильм Breach / Anti-Life кажется слишком ужасным (в плохом смысле). Сюжет представляет собой очередную версию «Чужих», которые нападают на путешествующих в космосе людей. Даже такой фильм вполне можно сделать достаточно интересным и качественным, причем без большого бюджета на спецэффекты — просто уделите время вменяемому сценарию, добавьте саспенса и зритель наверняка это оценит.

Судя по трейлеру, этот рецепт оказался слишком сложным для создателей фильма Breach / Anti-Life — все две минуты видео вызывают неприятное удивление, причем по всем фронтам: диалоги, игра актеров, спецэффекты, логика. К примеру, вспышки выстрелов нарисованы в простейшем видеоредакторе, монстры-люди разукрашены на уровне аниматоров детских дней рождений и т.д. и т.п.

После просмотра трейлера возникает всего один вопрос — зачем? Зачем Брюс Уиллис снялся в этом фильме? Вряд ли ему смогли предложить крупный гонорар, так как весь бюджет картины наверняка не превысил нескольких миллионов долларов. Ну, а предположить, что некогда талантливого актера искренне заинтересовал сценарий и он решил сняться в картине бесплатно, из любви к искусству, просто невозможно.

Впрочем, делать окончательные выводы рано — фильм Breach / Anti-Life выйдет в цифровых сервисах стриминга и избранных кинотеатрах уже 18 декабря 2020 года, после чего и можно будет оценить эту работу.

Напомним, что недавно Брюс Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов Die Hard в образе Джона Макклейна из серии боевиков «Крепкий орешек» (кстати, она еще не завершена — в работе шестая часть «McClane» / «Макклейн»).

Источник: IMDb