C 2021 года европейцы перестанут инвестировать в энергетические проекты с большим количеством выбросов углекислого газа

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В прошлом году Европейский инвестиционный банк вложил в энергетические проекты, связанные с ископаемым топливом, около €2 млрд. Однако уже через два года поддержку будут получать лишь заявки с минимальным влиянием на климат.

Как сообщает ВВС, к концу 2021 года Европейский инвестиционный банк прекратит финансирование большинства «недружественных к окружающей среде» проектов. Решение, призванное смягчить климатический кризис, было принято 14 ноября на заседании совета директоров.

В соответствии с новой политикой, энергетические проекты, претендующие на получение средств от ЕИБ, должны будут доказать, что могут производить 1 кВт⋅ч энергии, выделяя при этом менее 250 грамм углекислого газа. Это выводит из числа претендентов традиционные электростанции, в том числе газовые.

Впрочем, для энергетики на природном газе все же сохранили небольшую лазейку. Газовые электростанции смогут получить финансирование ЕИБ, если их выбросы будут улавливаться и утилизироваться. Другой вариант минимизировать вред — смешивать природный газ с углеродно-нейтральными аналогами либо совместить энергетическую и тепловую генерации.

Любопытно, что изначально ряд европейских политиков хотели ограничить финансирование загрязняющих окружающую среду проектов уже к концу 2020 года, однако некоторые страны выступили против. Несогласные утверждали, что в настоящее время ЕС активно переходит на газовые электростанции, которые считаются относительно экологичными, и мешать данному процессу не следует. После переговоров 2021 год был выбран в качестве компромисса.

Решение в очередной раз подчеркивает ведущую роль ЕС в борьбе с климатическими изменениями, указывают представители Европейского инвестиционного банка.

«ЕИБ таким образом хочет стать примером для других банков в плане выполнения Парижского климатического соглашения», — отметили в финучреждении.

Постановление уже поприветствовали во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

«Снимаем шляпы перед Европейским инвестиционным банком и теми странами, которые твердо добивались данного решения», — заявил Себастьян Годино, представитель Всемирного фонда дикой природы.

Источник: hightech.plus